Piers Morgan présente ses excuses à Jay-Z et Beyoncé pour les allégations formulées sur le chatshow | Musique

Piers Morgan s’est excusé auprès de Beyoncé et Jay-Z suite aux allégations portées contre eux dans son émission hébergée sur YouTube, Piers Morgan Uncensored.

L’auteur-compositeur-interprète Jaguar Wright a fait une apparition avec Morgan la semaine dernière pour discuter des nombreuses allégations d’agression sexuelle contre le rappeur et magnat Sean Combs. Au cours de l’interview, elle a qualifié Jay-Z, pour qui elle a travaillé comme choriste, de « monstre », et lui et Beyoncé de « méchant petit couple ». Elle a affirmé que Jay-Z avait des liens avec Combs et d’autres, et a allégué de graves infractions à la fois contre Jay-Z et Beyoncé.

Morgan a maintenant présenté ses excuses en disant :

Leurs avocats nous ont contactés pour nous dire que ces affirmations étaient totalement fausses et n’avaient aucun fondement factuel. Et nous avons donc accédé à la demande légale de les supprimer de l’interview originale. Le montage d’interviews n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère dans une émission intitulée Uncensored. Mais, comme les cris d’incendie proverbiaux dans un théâtre bondé, nous avons aussi des limites légales. Et nous nous excusons auprès de Jay-Z et Beyoncé.

Morgan a également donné les raisons pour lesquelles il a invité Wright à l’émission :

[Wright has] a fait des réclamations au sujet [Combs] depuis des années. Ces affirmations recevront beaucoup d’attention dans les médias sur de nombreuses plateformes pendant de nombreuses années. Et c’est le problème des plateformes. La réalité du monde moderne est que presque tout le monde a une plateforme à condition qu’il ait quelque chose à dire que les autres veulent entendre. C’est pourquoi nous l’avons invitée à une interview. Les personnes qui font ces affirmations ont un public avec ou sans émissions comme la mienne.

Wright n’a pas commenté les modifications apportées à son interview.

Sean Combs fait face à des allégations de nombreux hommes et femmes selon lesquelles il les aurait agressés sexuellement, dans des incidents remontant au début des années 1990. À la suite de neuf poursuites intentées contre lui depuis novembre 2023, Combs a été arrêté en septembre pour trois chefs d’accusation de trafic sexuel et de racket, les procureurs fédéraux alléguant « une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés et ont tenté de se livrer, entre autres crimes, à des activités sexuelles ». trafic, travail forcé, enlèvements, incendies criminels, pots-de-vin et entrave à la justice ».

La libération sous caution lui a été refusée. Depuis son arrestation, un avocat du Texas, Tony Buzbee, a annoncé qu’il représentait 120 autres victimes présumées de Combs.

L’affaire a affecté la réputation de l’un des artistes les plus célèbres des États-Unis qui, en plus d’avoir de nombreux succès en solo et en collaboration en tant que rappeur et producteur, a dirigé des entreprises telles que Bad Boy Records (dont les artistes comprenaient Notorious BIG), Sean John. vêtements et vodka Cîroc.

L’examen de son style de vie très médiatisé et rempli de célébrités a conduit à une théorie du complot généralisée en ligne, avec de nombreuses allégations et rumeurs contre des personnalités de premier plan concernant une implication ou une victimisation supposée dans ses prétendus stratagèmes.