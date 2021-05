Piers Morgan prend un coup sur Susanna Reid alors qu’il claque le remplaçant Alastair Campbell sur Good Morning Britain

PIERS Morgan a jeté un coup d’œil à son ex-femme de télévision Susanna Reid.

Le joueur de 56 ans a réagi au présentateur présentant son remplaçant de Good Morning Britain, Alastair Campbell, comme «quelqu’un pour provoquer une forte réaction et un débat animé».

ITV

Piers Morgan a quitté son poste de co-animatrice de Susanna Reid plus tôt cette année[/caption]

Bien sûr, Piers a été contraint de démissionner après avoir donné son avis sur l’interview à la bombe de Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Il avait refusé de s’excuser d’avoir dit qu’il ne croyait pas Meghan lorsque la PDG d’ITV, Carolyn McCall, lui avait donné un ultimatum.

Désormais, l’ancien médecin de spin travailliste Alastair co-animera le GMB à partir de demain pendant la semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Écrivant à propos de la publicité ITV dans laquelle Susanna accueille son nouveau co-présentateur, Piers a écrit sur MailOnline: «Mon ex-femme à la télévision, Susanna Reid, a déclaré aux téléspectateurs que son nouveau partenaire était ‘quelqu’un pour provoquer une forte réaction et un débat animé, s’attaquer aux grands problèmes et parler dans une langue que les vrais gens comprennent ».

Twitter

Alastair Campbell interviendra pour le présenter cette semaine[/caption]

«Hmm, cela semble familier! Puis le compte Twitter de GMB a exhorté Campbell: «Bienvenue dans l’équipe! Nous ne pouvons pas attendre des débats enflammés, ne vous retenez pas! Hmm, encore une fois.

«Compte tenu de la manière de mon départ, ce conseil semble extrêmement imprudent…

«Je connais Alastair depuis des années à dos d’âne et, malgré de nombreuses bousculades, je me suis toujours bien entendu avec lui. C’est aussi un journaliste bien formé et très expérimenté, ce que je pense que tout présentateur de nouvelles devrait être. Alors, je lui souhaite bonne chance.

«Mais pardonnez-moi d’avoir eu un petit rire ironique du fait que j’ai dû quitter la série pour avoir refusé de m’excuser de ne pas croire les porky-pies de la princesse Pinocchio, pour être maintenant remplacé par quelqu’un qui ne s’est jamais excusé de nous avoir entraînés dans une guerre illégale qui coûté plus d’un million de vies. »

Rex

Rex

Piers avait précédemment révélé que son amitié avec Susanna était mise en doute après avoir admis «craindre des abus de trolls» pour l’avoir publiquement soutenu.

Il a raconté comment Susanna «en colère» l’a puni avec un adieu «glacial» à l’antenne.

Alimentant l’inquiétude quant au fait que l’amitié du célèbre duo «hurlant et boudeur» n’est pas garantie, Piers a déclaré: «J’espère que nous resterons amis parce que Susanna est une personne décente et que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble.»





Susanna a travaillé avec une série de présentateurs différents sur l’émission après que Piers Morgan a brusquement quitté.

Ils ont inclus Ben Shephard et Adil Ray.

Le Sun a récemment révélé que Richard Madeley est un favori pour prendre le relais à plein temps et se joindra pour juin avec la possibilité de prolonger l’accord si le «procès» se passe bien, a déclaré une source.