Piers Morgan a fait un jab humoristique à Gemma Collins et Katie Price – tout en admettant qu’il a une tendre tache dans son cœur pour les deux.

La marque de feu Good Morning Britain est sur le point d’interviewer le GC sur Life Stories, alors qu’il a toujours aimé l’ancien mannequin glamour Katie.

Et maintenant, on lui dit qu’il respecte leur cheminement de carrière parce qu’ils reposent sur la force de leur personnalité.

Mais Piers étant Piers, il ne pouvait s’empêcher de faire une blague.

S’adressant à The Sun’s TV Mag, le diffuseur franc a déclaré: « Savez-vous quoi? J’ai vraiment une place pour [Gemma].







« Elle est comme Katie Price pour moi. Je me suis toujours bien entendu avec le KP, et je m’entends toujours bien avec le GC car ce sont des personnages plus grands que nature, assez conscients de ce qu’ils sont, de leur personnalité et de leur succès. est construit et autour, et la vérité est que je les trouve tout simplement fascinants.

« Ils sont infiniment divertissants et font la une des journaux quand il n’y a pas de vraie logique derrière cela, ce ne sont que des personnages intéressants. »

Et quand il a été suggéré que cela les rend similaires à Piers, il a riposté: « Oui, mais sans le talent. Blague! KP, GC, ne commencez pas à me crier dessus! »







Pendant ce temps, Piers a partagé que Gemma versera quelques larmes dans son prochain épisode Life Stories.

«Elle est devenue très émotive», se souvient-il, «Elle a eu une vie très difficile à bien des égards, et certainement une vie privée très difficile, pas si privée évidemment parce que comme Katie, elle mène sa vie de manière très ouverte, mais il y a beaucoup des trucs qui se passent dans les coulisses dont elle parle vraiment honnêtement. «

Et dans une autre comparaison avec Katie, il dit que le personnage « GC » de Gemma lui rappelle l’époque de Katie en tant que mannequin alias Jordan.







Katie a récemment confirmé qu’elle et son fils aîné Harvey tourneraient un deuxième épisode de Harvey & Me, après que le documentaire de la BBC ait été acclamé par la critique.

Cela montra que Katie prenait la décision difficile d’envoyer Harvey – qui souffre de dysplasie septo-optique, le syndrome de Prader-Willi, est autiste et partiellement aveugle – à l’université.

Les fans étaient tout aussi captivés que les critiques, beaucoup admettant qu’ils voyaient Katie sous un nouveau jour après avoir vu à quel point elle travaille dur pour ses enfants.