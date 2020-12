Piers Morgan a nié avoir bafoué les règles du coronavirus alors qu’il montait dans un taxi sans porter de masque facial obligatoire.

Après avoir passé la dernière année à rendre compte de la pandémie et à réprimander les soi-disant « covidiots », l’hôte de Good Morning Britain a semblé faire une erreur lui-même alors qu’il rentrait chez lui après une soirée de rendez-vous avec sa femme Celia.

Piers, 55 ans, a été photographié en train de monter dans un taxi noir après une soirée au Harry’s Bar à Londres – qui se trouve actuellement au niveau 2 – sans porter de masque.

Alors que sa femme Celia portait un revêtement chic de couleur pastel, son mari Piers semblait s’en passer alors qu’il la rejoignait sur la banquette arrière.

Selon les directives officielles du gouvernement, les passagers doivent porter un masque facial lorsqu’ils utilisent des taxis ou des véhicules de location privés.







(Image: Old Boy’s Club / BACKGRID)



« Vous enfreindrez la loi si vous ne le faites pas et vous pourriez être condamné à une amende. Un chauffeur de taxi ou un opérateur de véhicule de location privé aura le droit de refuser de vous accepter si vous ne portez pas de masque facial », indique les règles sur le site Web du gouvernement. .

Après l’apparition des clichés, Piers s’est rendu sur Twitter pour confirmer qu’il avait mis son masque quelques secondes après que la photo ait été prise alors que le taxi « décollait ».

« J’aurais dû le faire avant d’entrer, mais ironiquement, je discutais avec les paparazzi et j’ai oublié », a-t-il dit à ses partisans.







(Image: Old Boy’s Club / BACKGRID)



Un internaute du site s’est alors empressé de crier: « Donc vous discutiez avec des gens sans masque également. »

Piers a alors répondu: « C’était dehors dans la rue. Ironiquement, les paparazzi me disaient qu’ils avaient eu des difficultés financières pendant la pandémie. On dirait que j’ai pu les aider aujourd’hui avec mes quelques secondes d’oubli. Donc, chaque nuage, etc. «

L’animateur de télévision du matin a exprimé son mépris pour les célébrités osant bafouer les directives du gouvernement – y compris Rita Ora et Kay Burley ces dernières semaines après avoir organisé des fêtes respectives.







(Image: ITV)



Piers a également tenu les ministres du gouvernement responsables de leur gestion de la crise sanitaire – ce qui a conduit à l’interdiction de certains politiciens d’apparaître sur GMB par crainte d’un «mutilation» de l’hôte critique.

Alors que Piers a même critiqué son propre fils Spencer pour sa critique des restrictions du gouvernement.

Spencer, 27 ans, a suggéré que seules les personnes vulnérables devraient être forcées de suivre le verrouillage, ce que Piers n’a pas tardé à rejeter dans un échange animé sur Twitter.

Piers a déclaré que les règles étaient en place pour « contrôler le virus et sauver des vies ».

« Vous ne devriez pas juger de la popularité de votre opinion sur ce que dit Twitter … c’est toujours faux sur absolument tout », a-t-il dit à son fils.