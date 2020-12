Piers Morgan serait enfermé dans une bataille acharnée de six ans avec une voisine qui veut construire un immense sous-sol pour ses vêtements.

On dit que la présentatrice de Good Morning Britain fait partie d’un groupe de résidents d’une place chic de Londres qui ne sont pas satisfaits des projets de leur voisin de créer un sous-sol de 500 pieds carrés pour ranger ses vêtements.

La guerre avec la vice-présidente européenne de Google, Diana Layfield, et David McDonald, fondateur de la société de logiciels Acturis, qui possède la propriété, fait rage depuis des années.

Ils essaient de faire avancer leurs plans depuis 2014, malgré l’opposition d’autres résidents locaux.







(Image: ITV)



Bien que les premières demandes de planification aient été soumises il y a six ans, le développement fait toujours l’objet de débats.

La demande a été rejetée par le conseil à six reprises avant d’être finalement approuvée, mais des changements sont toujours en cours de soumission.

On dit que le couple souhaite également construire une nouvelle véranda et apporter d’autres modifications internes et externes à leur maison.

Les plans soumis au Conseil de Kensington et Chelsea montrent la disposition proposée du rez-de-chaussée où l’énorme dressing serait créé.

Le couple n’a jamais parlé publiquement de ses projets.

Mais Piers, son épouse Celia Walden et d’autres voisins seraient préoccupés par les risques d’inondations, les dommages qui pourraient être causés aux propriétés voisines et l’augmentation excessive du bruit et des perturbations.







(Image: mirror.co.uk)



Le Sun rapporte que Piers, 55 ans, a écrit au sujet de ses préoccupations dans une lettre d’opposition au conseil.

Il a qualifié les plans de « concertés et agressifs » et a déclaré qu’ils étaient « excessifs et au-delà de toute attente raisonnable dans cette étroite terrasse géorgienne ».

Il a ajouté que le sous-sol n’était qu’une armoire pour «ranger les vêtements d’hiver et d’été».

Piers a écrit: « Jamais dans l’histoire récente de [the road] une proposition d’aménagement a-t-elle été si contestée par le voisinage. «

La publication indique qu’il y a eu au moins 20 plaintes de voisins riches au sujet des plans.

Mirror Online a rapporté en 2015 que Piers avait perdu sa bataille avec ses voisins à propos de la garde-robe.









Il faisait partie des 23 résidents qui s’étaient opposés à la proposition.

Piers, qui vit dans une maison de 5 millions de livres sterling dans la rue, avait critiqué les plans dans une lettre de 1300 mots adressée au conseil.

Mais toutes ces années plus tard, le combat continue.

La résidente Sarah Palmer s’est également prononcée contre les plans.

Elle a déclaré à l’Evening Standard: « Nous sommes très attachés à notre belle place et nous devrions être entendus équitablement. Ces trois années de demandes ont été un cauchemar complet, mais en tant que quartier, nous avons été très forts contre eux et pensons que c’est le cas. au-delà de tout ce que nous aimerions avoir ici. »

Mirror Online a contacté les représentants de Piers pour commentaires.