Je dois des excuses humbles et sincères au président Donald J. Trump.

Il avait raison depuis le début.

Il y a eu une corruption absolument épouvantable autour des élections américaines de 2020.

En fait, c’est tellement grave que l’agresseur peut maintenant faire face à de graves accusations criminelles.

Il y a juste un problème pour l’homme à la Maison Blanche qui a crié au sujet de la corruption: l’auteur de celle-ci… est le président Donald J. Trump.

J’ai regardé avec une consternation croissante la façon dont Trump a jeté ses jouets hors de la poussette depuis la perte des élections, pleurnichant et bêlant d’une manière qui embarrasserait même les bébés les plus gâtés.

Mais cette consternation s’est transformée en véritable horreur et en fureur lorsque le Washington Post a laissé tomber hier leur bande de fuite de bombe dans laquelle on peut l’entendre essayer de mettre le bras sur le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp comme un chef de la mafia.

Au cours de cet appel téléphonique choquant d’une heure, Trump a déclaré au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger: « Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci – je veux juste trouver 11 780 voix, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État…. le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère… il n’y a rien de mal à dire, vous savez, euh, que vous avez recalculé »

L’appel téléphonique est une tentative flagrante de l’actuel président des États-Unis de forcer deux élus (dont le gouverneur Brian Kemp, sur la photo) à commettre une fraude délibérée sur le peuple américain.

Dans la conversation choquante d’une heure, on peut entendre « Don Trumpone » menacer, cajoler et supplier les deux responsables républicains de faire tout ce qu’ils peuvent pour renverser le résultat des élections en Géorgie.

En fait, il y a tout de travers à dire ça.

En fait, il y a tout de travers à dire ça.

Soyons très clairs: il s’agit d’une tentative flagrante de l’actuel président des États-Unis de faire commettre à deux élus une fraude délibérée sur le peuple américain.

Trump enfreint donc la loi, de la manière la plus effrontée qu’on puisse imaginer.

La vice-présidente élue Kamala Harris a appelé cela «la voix du désespoir» et un «abus de pouvoir audacieux et chauve de la part du président» – et elle a absolument raison.

Les experts juridiques sont d’accord.

« Le président a demandé, sans équivoque, au secrétaire d’État d’inventer des votes, de créer des votes qui n’existaient pas », a déclaré Anthony Michael Kreis, professeur au Georgia State University College of Law, à Politico. « Non seulement il a demandé cela en renversant simplement la marge spécifique par laquelle Joe Biden avait gagné, mais il a ensuite déclaré que nous avions besoin d’un vote supplémentaire pour assurer la victoire en Géorgie. »

Andrew Weissman, un avocat chevronné qui a passé 20 ans au ministère de la Justice, a tweeté: « La déclaration de Trump montre qu’il connaît la loi et il fait précisément ce qu’elle interdit: chercher à provoquer la soumission de faux résultats électoraux et menacer les gens de faites cela pour réserver. Crimes fédéraux et d’État.

Il existe donc des bases juridiques solides pour que Trump soit maintenant destitué pour ses actions, comme le suggèrent de nombreux démocrates.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré: « Je pense absolument que c’est une infraction impénétrable et si cela ne tenait qu’à moi, il y aurait des articles sur le sol assez rapidement. Il attaque notre élection même.

Oui, il l’est, et c’est une honte absolue.

Le comportement de Trump depuis sa perte a été absolument pathétique et a fait de l’Amérique la risée du monde.

Mais son comportement lors de cet appel téléphonique va bien au-delà d’une crise de colère ou de quoi rire.

Le journaliste légendaire Carl Bernstein, qui avec Bob Woodward a contribué à faire tomber Richard Nixon dans le scandale du Watergate – également révélé par le Washington Post – a déclaré que c’était « bien pire » et a qualifié la bande de « l’arme à feu ultime ».

Bernstein a déclaré que cela montrait ce que Trump « est prêt à faire pour saper le système électoral et essayer illégalement, incorrectement et immoralement de provoquer un coup d’État ».

Il a ajouté: « Dans toute autre présidence, cette cassette serait une preuve suffisante pour entraîner la destitution du président des États-Unis, sa condamnation au Sénat des États-Unis et vraiment un appel immédiat des membres du Congrès – y compris de son propre parti – qu’il démissionne immédiatement.

«C’est vraiment ce que nous devrions entendre en ce moment.

Je suis totalement d’accord.

Trump a déclenché une urgence nationale avec sa conduite criminelle scandaleuse.

Ce qu’il faut en ce moment, c’est que les républicains cessent de collusion avec leur chef corrompu comme des sous-chefs de la foule en colère – et lui tiennent tête.

C’est ce qui a finalement fait tomber Nixon; quand son propre parti s’est retourné contre lui, écœuré par la façon dont il avait rabaissé le poste de président.

Mais où sont les héros de principes républicains similaires aujourd’hui?

Au lieu de former une paire et de dire à Trump où placer ses absurdités absurdes et désormais transgressives, 12 sénateurs républicains prévoient de s’opposer au décompte des votes électoraux certifiés mercredi.

Les Dirty Dozen sont dirigés par Ted Cruz, qui en 2016 a qualifié Trump de « lâche pleurnichard », de « menteur pathologique » et de « complètement amoral ».

Ce ne sont pas des gens stupides, alors ils savent que malgré toutes ses fanfaronnades et ses conneries incessantes depuis la perte des élections, Trump n’a produit aucune preuve de la fraude électorale supposée généralisée qui, selon lui, lui a volé la victoire.

Il n’en a pas produit, car il n’y en a pas.

S’il y en avait, il nous l’aurait montré maintenant.

Au lieu de cela, tout ce que Trump nous a montré, c’est à quel point il est un terrible perdant, et maintenant, jusqu’où il est prêt à aller pour essayer d’annuler le résultat d’une élection libre, juste et démocratique.

Pourtant, de nombreux républicains de haut niveau sont prêts à s’accrocher au wagon Trump alors qu’il évolue dans l’abîme de l’ignominie et de la criminalité.

Quand les gens ont averti il ​​y a quelques mois que Donald Trump refuserait d’accepter le résultat et pourrait même lancer un coup d’État pour se maintenir au pouvoir, j’ai ridiculisé l’idée même d’un tel scénario.

J’avais tort.

Trump a prouvé que tous ses critiques les plus ardents avaient raison avec son assaut effroyable contre la démocratie américaine et maintenant il a été filmé en train de menacer directement les élus et de les exhorter à corriger le résultat en enfreignant la loi.

Carl Bernstein a raison quand il dit que c’est pire que Watergate.

Le président Donald J. Trump met désormais en péril les fondements mêmes de la démocratie américaine et il faut l’arrêter.

Il est temps que les républicains de premier plan se rappellent que leur premier devoir est envers le peuple américain, dites «ASSEZ! et frapper leur patron.