Piers Morgan a laissé entendre qu’il avait quitté Twitter pour le reste de l’année.

Piers de GMB, qui est un habitué du site de micro-blogging, a indiqué qu’il ne se reconnecterait qu’en 2021.

Il a dit qu’une série de gros reportages l’avait déprimé et qu’il avait «fini 2020».

En écrivant ce qui pourrait être son dernier tweet de l’année, il a déclaré à ses abonnés: « Un nouveau covid mutant est en train de se déchaîner, Arsenal continue de perdre, la terrible réalité du Brexit se profile, Trump sort toujours ses jouets de la poussette, Noël est en conserve , et tout le monde sur Twitter est devenu complètement dingue – moi y compris.









« J’ai fini avec 2020, à bientôt en 2021. »

The Mirror a contacté le représentant de Piers pour obtenir des commentaires.

Il a également eu un sacré 2020.







Tout au long de l’année, il a clairement exprimé ses sentiments sur le retour du prince Harry et de Meghan Markle en tant que membres de la famille royale.

Et alors que la pandémie devenait de plus en plus grave, il a dénoncé la décision du gouvernement de ne pas verrouiller plus tôt.

La brutalité des interviews de Piers lui a valu de nombreux éloges.







Mais cela a également suscité la controverse, ses contre-interrogatoires de Matt Hancock et de la ministre des soins Helen Whately provoquant des plaintes auprès du régulateur de diffusion Ofcom.

Mais Ofcom a autorisé Piers, estimant que son style d’interview sans prisonnier était conforme à son devoir journalistique.

2020 l’a même vu perdre un ami proche – sous la forme de Lord Sugar.

Les deux se sont affrontés sur des opinions divergentes sur la pandémie, et Piers craint maintenant que leur relation ne puisse être sauvée.