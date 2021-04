PIERS Morgan a laissé entendre qu’il avait décroché l’ancien poste de Jon Snow sur Channel 4 News.

Le diffuseur et journaliste, âgé de 73 ans, a quitté Channel 4 News plus tôt dans la journée après 32 ans à la barre, faisant de lui le présentateur le plus ancien de l’histoire de l’émission.

Rex

Piers Morgan a jeté son chapeau dans le ring pour succéder à Jon Snow[/caption]

Cependant, il semble que Piers ait jeté son chapeau dans le ring pour prendre le poste pour lui-même.

L’ancien Good Morning Britain a écrit sur Twitter: «Dois-je dépoussiérer ma collection de cravates @ Channel4News?»

Mais il semble que ses chances soient un peu minces, comme l’a écrit Ben de Pear, rédacteur en chef de Channel 4 News: « Ne nous appelez pas, nous vous appellerons. »

Jon Snow a annoncé aujourd’hui qu’il quitterait la série après un passage de 32 ans.

Twitter

Il a demandé à Channel 4 s’il devait dépoussiérer sa collection de cravates[/caption]

Actualités et sport universels

Jon Snow a quitté Channel 4 News après 32 ans[/caption]

Le joueur de 73 ans continuera à travailler à Channel 4 et «se chargera de projets de plus longue durée… et représentera la chaîne dans d’autres domaines», selon un communiqué du radiodiffuseur.

Snow a déclaré: «Après trois décennies incroyables sur Channel 4 News, il est temps de passer à autre chose.

«Je suis enthousiasmé par les nombreuses choses que je veux accomplir, mais je dois dire que j’ai apprécié chaque minute de mon temps avec le programme.

«Cela m’a apporté de l’aventure, ainsi que du chagrin dans certaines des histoires que j’ai eu à rapporter et aussi de la joie à en rapporter d’autres, mais, par-dessus tout, cela m’a amené à travailler avec le groupe de personnes le plus fantastique qui soit. lié dans l’intellect, l’humour et la compréhension.

«Ensemble, nous avons forgé un merveilleux service.

«Je suis fier d’avoir contribué à Channel 4 News, et encore moins d’avoir ancré le programme au cours des 32 dernières années.

«J’ai hâte de vivre de nouvelles aventures et de nouveaux défis.»

La carrière de Jon dans le journalisme a commencé à LBC en 1973 avant de rejoindre ITN en 1976, où il a été correspondant à Washington et rédacteur diplomatique.

ITV

Piers a quitté Good Morning Britain le mois dernier après avoir pris d’assaut[/caption]





Il est ensuite devenu le principal présentateur de Channel 4 News en 1989.

Piers a quitté de façon sensationnelle Good Morning Britain le mois dernier à la suite d’un affrontement féroce à l’antenne avec sa co-star Alex Beresford.

Il a dramatiquement pris d’assaut le plateau après qu’Alex ait accusé Piers d’avoir une rancune personnelle contre Meghan Markle, le présentateur ayant suscité plus de 40000 plaintes à l’Ofcom pour des commentaires qu’il avait faits à propos de la duchesse la veille.

Il était dans l’émission depuis cinq ans aux côtés de la co-animatrice Susanna Reid.