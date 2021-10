Piers Morgan, Jamie Redknapp, Ruud Gullit affrontent Shane Warne, Michael Vaughan au golf hickory ! | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shane Warne, Michael Vaughan, Piers Morgan et Jamie Redknapp étaient parmi les stars à relever le défi de golf hickory à St Andrews avant le championnat Alfred Dunhill Links !

L’Alfred Dunhill Links Championship offre aux stars du sport et du showbiz l’opportunité de jouer aux côtés des golfeurs de l’European Tour, mais comment feraient-ils face à l’utilisation de vieux équipements ?

Avant le concours de cette année au « Home of Golf », les légendes du cricket Shane Warne et Michael Vaughan ont affronté les anciens grands du football Jamie Redknapp et Ruud Gullit dans un défi de golf spécial à St Andrews.

Les paires sportives se sont affrontées dans un concours unique, où les deux équipes ont dû utiliser des clubs de golf en hickory synonymes de la première ère du sport.

Jamie Redknapp et Ruud Gullit sont tous les deux en action cette semaine en Ecosse

Le présentateur de télévision Piers Morgan a rejoint l’équipe de football pour relever le défi et a eu du mal à se familiariser avec les clubs plus anciens, tous les joueurs prenant le temps de s’adapter aux différents équipements.

Quelle équipe revendiquerait le droit de se vanter dans le défi du club hickory ? Cliquez sur la vidéo ci-dessus et voyez par vous-même!

Tournée européenne de golf en direct Vivre de

L’événement unique consiste en un tournoi professionnel individuel de 5 millions de dollars US et un événement par équipe où les professionnels unissent leurs forces avec un partenaire de jeu amateur, l’événement se déroulant sur trois parcours de liens emblématiques.

Le terrain joue chacun des tracés une fois avant que les 60 meilleurs professionnels et matchs à égalité, ainsi que les 20 équipes pro-am les moins bien notées, passent au tour final sur le Old Course.

Regardez le championnat Alfred Dunhill Links tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit le samedi à partir de 13h et le dimanche à partir de midi sur Sky Sports Golf.