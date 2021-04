Piers Morgan a eu son mot à dire sur le fait de quitter son poste sur Good Morning Britain lors d’une conversation avec Tucker Carlson sur son émission FoxNation lundi.

L’ancien rédacteur en chef du journal, 56 ans, a décidé de donner sa première interview télévisée depuis qu’il a quitté l’émission de petit-déjeuner d’ITV – après avoir constamment réprimandé le prince Harry et Meghan Markle après avoir participé à une interview historique avec Oprah Winfrey – sur la chaîne américaine et a affirmé que il « ne s’est pas laissé entendre » avant de laisser entendre qu’il a dû quitter GMB parce que ses opinions étaient difficiles pour les producteurs.

Et après que les images de l’interview aient été diffusées de l’autre côté de l’étang, l’expert en langage corporel Judi James a analysé la position et les manières de Piers dans des extraits de la discussion et a expliqué qu’il n’avait pas fini de perdre son rôle sur GMB.

Partageant son opinion d’expert avec le Mirror, Judi a déclaré: « Situé étrangement dans un contexte de ce qui ressemble aux Blue Ridge Mountains, Morgan est un homme littéralement hérissé d’indignation dans ce clip, racontant son histoire avec le genre d’énergie fraîche qui le suggère a pris d’assaut tout droit sorti du plateau de Good Morning Britain et sur Fox Nation sans prendre un moment pour reprendre son souffle ou se calmer. «

Réfléchissant sur les similitudes entre Piers et son ennemi Meghan, elle a ajouté: « Son reproche dans ce clip est étrangement similaire à celui de Meghan. » Étiez-vous réduit au silence? « D’Oprah. la bombe est devenue «Je n’ai pas eu le droit d’avoir une opinion» de Piers. »

Cependant, soulignant que la journaliste n’est pas douée pour retenir l’émotion, elle a poursuivi: « Bien que là où Meghan était toute l’élégance énigmatique pour sa réponse, Piers rebondit de haut en bas sur sa chaise comme Zebedee dans ce qui ressemble à du ressentiment pour la façon dont il a été traité . «

Judi a également remarqué que Piers fait souvent le même mouvement, maintes et maintes fois, lorsque le nom de Meghan Markle sort de sa bouche.

Elle a noté de manière intéressante: « Ses épaules haussent les épaules et sa tête secoue d’un côté à l’autre en prononçant le nom de Meghan. »

Et ajoutant encore plus à l’idée qu’il est choqué qu’ITV lui ait dit au revoir, Judie a déclaré: « Il jette ses mains écartées dans ce qui ressemble à un geste dédaigneux comme s’il ne pouvait pas croire ce qui lui était arrivé. »

La personnalité de la télévision tient à rester fidèle à son histoire, semble-t-il, comme Judi donne un aperçu supplémentaire en ajoutant: « Quand il dit à Tucker ‘j’étais un outrage’, ses pouces ont l’air rigides alors qu’ils tournent, et un pouce en érection est un signal que suggère normalement quelqu’un au top de son jeu ou confiant quant à son message. «

Le mois dernier, Piers a démissionné du programme du matin après avoir attaqué sans relâche Meghan Markle et le prince Harry, après les avoir fait un certain nombre d’allégations de bombes lors d’une interview avec Oprah sur la vie dans la famille royale.

Piers a rejeté le récit de Meghan sur sa bataille pour la santé mentale, ce qui l’a conduit à être critiqué par l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind et a déprécié le couple en alléguant qu’un membre de la famille royale se demandait à quel point la peau de leur bébé serait sombre avant sa naissance.

Lors d’une dispute à l’antenne, le collègue de Piers, Alex Beresford, a condamné la personnalité de Life Stories pour avoir ciblé sans relâche la duchesse de Sussex.







Dans des scènes inattendues, Piers a pris d’assaut le plateau du programme d’information d’ITV après qu’Alex ait qualifié ses commentaires de Meghan de «diaboliques».

Plus tard dans la journée, il a été rapporté que l’Ofcom, le chien de garde de la radiodiffusion, avait reçu plus de 41000 plaintes concernant la conduite de Piers lors de son reportage sur l’interview de Meghan et Harry et peu de temps après, ITV a publié une déclaration disant que le présentateur du bolchy ne faisait plus partie de la liste GMB.

Les changements annonçaient le départ soudain de Piers, révélant: «Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain.

« ITV a accepté cette décision et n’a plus rien à ajouter. »

Depuis son départ, Piers a affirmé qu’il était «victime de la culture de l’annulation».

Dans un long post Instagram, partagé le mois dernier, Piers a mis en ligne une photo d’une lettre ouverte écrite à ses «partisans» et «haters».

Il a ensuite juré qu’il n’était pas « annulé » bien qu’il soit « victime de la culture de l’annulation » et a exhorté ses fans à lui montrer son soutien en cherchant une copie de son livre avant de leur dire qu’il ne l’avait pas « écrit. pour gagner plus d’argent. «

Piers a ensuite déclaré à ses partisans que l’achat du livre était «un engagement pour notre avenir collectif».

Le journaliste controversé a tapé: « Un petit mot à tous mes followers …

« Salut à tous. A tous mes supporters, je voulais juste vous adresser un mot de remerciement. (A tous mes haineux, peu importe.) Cela a été une semaine extraordinaire pour moi, pour la Grande-Bretagne, pour notre monarchie et pour notre avenir.

« Ceux d’entre vous qui me connaissent assez bien savent que, malgré mes nombreux défauts, je suis toujours prêt à défendre les choses qui, à mon avis, comptent le plus. »

Il a ensuite énuméré certaines des raisons qui, selon lui, l’avaient conduit à être licencié de divers rôles dans les médias, avant de parler de son dernier départ de GMB.

Première interview télévisée de Piers Morgan

Piers a poursuivi: « Et maintenant, j’ai perdu mon emploi chez Good Morning Britain parce que j’ai choisi de ne pas m’excuser pour avoir mécru les affirmations de Meghan Markle dans son entretien avec Oprah Winfrey.

«Je suis ainsi devenu la dernière« victime »de la culture de l’annulation qui imprègne notre pays, chaque minute, de chaque heure, de tous les jours. Bien que, bien sûr, je ne me considère ni comme une victime, ni réellement annulée.

« Cependant, je crois que la défense de la liberté d’expression et le droit d’exprimer honnêtement des opinions, est la question la plus importante de ma carrière, et la question la plus importante dans la société britannique. »

Défendant qu’il n’a pas écrit le livre pour augmenter son solde bancaire, il a ajouté: « C’est moins d’un dix, et je ne l’ai pas écrit pour gagner plus d’argent mais parce que les fondements mêmes de la démocratie, fondée sur la liberté d’expression, la liberté de pensée et de liberté d’expression, sont attaqués comme jamais auparavant et doivent être défendus. C’est un privilège de vivre dans une démocratie, et c’est un privilège d’être britannique. «

Partageant pourquoi il pense que son livre est important pour l’avenir du Royaume-Uni, il a ajouté: « Comme je l’ai dit lorsque j’ai quitté GMB, le droit à la liberté d’expression est une colline sur laquelle il vaut la peine de mourir. Alors, lisez, et si vous l’aimez , donnez-le à l’un de vos amis.

« Ce n’est pas simplement un acte de défi, mais un engagement envers notre avenir collectif. »

Il a signé: « Cordialement, Piers. »

