Piers Morgan fustige le patron de la police qui a déclaré que  » les femmes doivent être sages  » après le meurtre horrible de l’innocente Sarah Everard

PIERS Morgan a fustigé un patron de la police qui a déclaré que les femmes « doivent être sages » après le meurtre horrible de l’innocente Sarah Everard.

Le commissaire du North Yorkshire, Philip Allott, a été critiqué par beaucoup – y compris l’ancien animateur de GMB – pour ses commentaires absurdes sur la façon dont les femmes doivent être plus « au courant » pour éviter d’être violées et assassinées comme la femme de 33 ans.

Piers Morgan a appelé à la destitution immédiate du commissaire Crédit : Getty

Les gens demandent la destitution du commissaire du North Yorkshire, Philip Allott, après avoir déclaré qu’il était de la responsabilité des femmes d’être plus sages après l’affaire Sarah Everard Crédit : SWNS

Ses commentaires, pour lesquels il s’est maintenant excusé, ont laissé entendre que si Sarah Everard « n’aurait pas dû se soumettre » au flic tordu Couzens lorsqu’il lui a présenté une fausse arrestation.

Le commissaire a déclaré que les femmes devraient en savoir plus sur le processus juridique – ce qui a poussé beaucoup de gens à le critiquer pour « rejeter la responsabilité » sur les victimes d’agression.

Mais maintenant, des membres du public, y compris Piers, demandent son retrait.

Philip Allott a déclaré: « Donc, les femmes, tout d’abord, doivent savoir quand elles peuvent être arrêtées et quand elles ne peuvent pas être arrêtées.

« Elle n’aurait jamais dû être arrêtée et soumise à cela.

« Peut-être que les femmes ont besoin de réfléchir en termes de processus juridique, pour en apprendre un peu plus sur ce processus juridique ».

En réponse à la déclaration, Piers Morgan a déclaré: « Cet idiot doit être licencié. Immédiatement. »

Dans un tweet plus tard, le PFCC pour le North Yorkshire a déclaré: « Je voudrais m’excuser de tout cœur pour mes commentaires sur BBC Radio York plus tôt dans la journée, dont je réalise qu’ils ont été insensibles et que je souhaite les retirer intégralement. »

Allott a également été critiqué par des militants – dont le groupe Reclaim the Streets.

Lucy Arnold a déclaré: « Je pense franchement que c’était une chose horriblement offensante à dire », a-t-elle déclaré.

« Est-ce que quelqu’un a vraiment l’impression de pouvoir tenir tête à un policier ?

« Je suis très confiant, je connais mes droits, je connais la loi, mais non, je ne me sentirais pas du tout en confiance. »

Cela survient après qu’il est apparu que le policier Couzens avait utilisé sa carte de mandat et ses menottes pour enlever, violer et tuer Sarah, 33 ans.

Il l’a arrêtée dans une rue du sud de Londres, prétendant être un officier infiltré l’arrêtant pour avoir enfreint les lois de verrouillage de Covid.

Il l’a ensuite conduite menottée dans le Kent où il l’a violée puis étranglée avec une ceinture de police.

Le ministre de la Police Kit Malthouse a maintenant déclaré que les gens avaient le droit de vérifier les informations d’identification d’un officier « avant de se conformer » s’ils avaient des « doutes ».

‘LIRE LUI, MAINTENANT’

On a demandé à M. Malthouse ce que les femmes devraient faire si elles se retrouvent dans la position d’être arrêtées, en particulier la nuit.

Scotland Yard a également publié une nouvelle stratégie visant à protéger les femmes après que l’agent du Met Wayne Couzens a tué Sarah en prétendant l’arrêter.

Ils disent que toute femme arrêtée par un officier en qui elle n’a pas confiance devrait « courir dans une maison » ou « faire signe à un bus ».

Le Met conseille également aux Londoniens de « crier à un passant » ou d’appeler le 999 malgré les femmes soulignant une profonde méfiance à l’égard de la police après le meurtre de Sarah.

Mais leurs nouvelles directives ont suscité l’indignation – beaucoup la qualifiant de « profondément insultante » et « dérisoire ».

Le député travailliste Wes Streeting a déclaré: « Apparemment, les chauffeurs de bus devraient s’arrêter si quelqu’un leur fait signe de descendre dans la rue loin d’un arrêt de bus, juste au cas où, parce que c’est une meilleure réponse que le Met se ressaisissant ?! Plus il y a de ministres et de Met disent, moins ils sont rassurants. Totalement lamentable ».

La militante Patsy Stevenson, qui a été plaquée au sol lors d’une veillée pour Sarah, a déclaré: « Nous dire que nous devrions crier et attirer l’attention sur nous-mêmes, ou appeler le 999 pour vérifier, ou faire signe à un bus, c’est comme dire qu’elle aurait pu s’arrêter ce.

« Elle n’aurait pas pu. Ce n’était pas à cause d’elle. Nous devrions pouvoir avoir confiance qu’un policier ne va pas nous assassiner. »