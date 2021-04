Piers Morgan félicite William et Kate pour son anniversaire de 10 ans alors qu’il publie un cliché de mariage invisible avec Cat Deeley

PIERS Morgan a félicité William et Kate pour leur dixième anniversaire en publiant un cliché de mariage invisible avec Cat Deeley.

L’homme de 56 ans a partagé un souvenir spécial du mariage royal en 2011 alors qu’il présentait aux côtés de Chat de SMTV Live.

Instagram

Piers Morgan a partagé ce cliché de retour[/caption]

Il a écrit: «#tbt il y a 10 ans aujourd’hui, @catdeeley et moi étions en direct sur @cnn ancrant le mariage royal avec @andersoncooper lorsque nous avons soudainement repéré le prince William et sa nouvelle épouse Kate fuyant le palais de Buckingham dans l’Aston Martin vintage du prince Charles.

«La foule est devenue folle. Fin fabuleusement inattendue à une belle journée. Joyeux anniversaire @kensingtonroyal! »

Piers et Cat au visage frais ont pointé du doigt l’écran avec enthousiasme alors qu’ils regardaient Wills et Kate conduire dans l’Aston Martin.

Piers – qui était amie avec la mère du prince William, la princesse Diana avant sa mort tragique, a toujours été un fervent partisan du Royal.

PA: Association de la presse

Meghan et Kate se sont disputées avant le mariage de l’ancien[/caption]

Le présentateur a été contraint de quitter Good Morning Britain pour ses commentaires sur la belle-sœur de Wills, Meghan Markle.

Avant de quitter l’émission du petit-déjeuner, Piers a affirmé que le prince William «cracherait du sang» après que Meghan eut révélé comment elle s’était brouillée avec sa femme Kate lors de son entretien avec Oprah Winfrey.

Meghan a affirmé que Kate l’avait réduite aux larmes dans une dispute sur les robes des filles de fleur lors de son mariage.

ITV

Piers a affirmé que le prince William serait furieux à propos de l’interview de Meghan et Harry[/caption]

La duchesse de Sussex a poursuivi en disant que Kate s’était excusée et qu’elle ne voulait pas être «dénigrante» à son sujet.

Cependant, Piers a insisté sur le fait que le mal avait été fait, en disant: «Je pense que William va absolument cracher du sang sur la façon dont Meghan Markle a abattu sa femme à la télévision nationale.

«Je pense qu’il va bouillonner de la trahison. Les gens peuvent habiller ça comme bon leur semble.

«C’est soi-disant le duc et la duchesse de la vie privée qui passent deux heures à révéler toutes sortes de secrets incroyables sur leur famille, et Oprah nous a dit que rien n’était de limites, et pas une question sur son propre père sa propre famille, pas une question sur pourquoi elle a renié toute sa propre famille, pourquoi aucun membre de la famille n’était au mariage, et à sa place se trouvait Oprah Winfrey, qu’elle avait rencontrée une fois dans sa vie.

PA: Association de la presse

La paire s’est disputée sur les robes de fille de fleur[/caption]

«Désolé, j’appelle cela pour ce que je vois comme; quelqu’un qui est un grimpeur social impitoyable et quelqu’un qui essaie de détruire l’image de la monarchie dans ce pays, et c’est honteux.

Dans l’interview à la bombe, Meghan a déclaré que «tout avait changé» après une confrontation avec Kate à propos des robes des filles de fleurs avant son mariage.

Elle a dit qu’elle était celle qui était restée en larmes – disant qu’il avait été difficile de voir un «récit qui n’a pas eu lieu» faire surface six mois après la cérémonie.

Paul Marriott

Meghan Markle a déclaré qu’un récit qui « ne s’était pas produit » entre elle et Kate Middleton avait fait surface après son mariage avec le prince Harry[/caption]

PA: Association de la presse

Meghan Markle a déclaré qu’elle était celle qui restait en larmes après la confrontation avec Meghan Markle[/caption]





Et s’adressant à Oprah, Meghan a déclaré: «Le récit avec Kate, qui ne s’est pas produit, était vraiment, vraiment difficile et je pense que c’est là que tout a vraiment changé.

En novembre 2018, il a été rapporté que «Meghan avait laissé Kate en larmes» à cause de ses demandes pour la robe de la princesse Charlotte lors d’un essayage «stressant».