Piers Morgan, fan furieux d’Arsenal, qualifie Tottenham de « groupe pathétique de perdants » et de « marionnettes inutiles », alors que les partisans des Gunners se déchaînent contre leurs rivaux féroces pour n’avoir pas réussi à prendre des points à Man City.

Piers Morgan avait fait appel à Tottenham pour assurer la victoire contre Man City

Les Spurs ont subi une défaite 2-0 et manqueront la qualification pour la Ligue des Champions

Arsenal est la vraie affaire, peu importe ce qui se passe dans la course au titre – Écoutez le Tout commence ! podcast







Piers Morgan, furieux, a qualifié les fans de Tottenham et leurs joueurs de « groupe pathétique de perdants » après que l’équipe d’Ange Postecoglou ait subi une défaite 2-0 contre Manchester City mardi soir.

Morgan, un fan bien connu d’Arsenal, avait demandé à Tottenham, son rival acharné, de battre Man City pour aider les Gunners à remporter leur premier titre en Premier League en 20 ans.

Avant le match, le journaliste avait réagi aux nouvelles de l’équipe de Tottenham sur X (anciennement Twitter) en écrivant un message d’encouragement aux rivaux d’Arsenal au nord de Londres : « Équipe brillante. 11 gagnants et guerriers nés.

« De vrais hommes que je connaîtrai feront tout ce qui est en leur pouvoir, voire magiques, pour obtenir un résultat ce soir. Allez les gars, vous avez un brillant bilan contre City, faites-le pour le nord de Londres !’

À sa grande fureur, le doublé d’Erling Haaland en seconde période a permis à Man City de devancer Arsenal en tête du classement de la ligue et de détenir désormais un avantage de deux points sur les Gunners dans la course au titre, avec un match à jouer.

Morgan a publié plusieurs articles sur X (anciennement Twitter) qualifiant les Spurs de « groupe de perdants ».

Morgan avait déjà demandé à Tottenham de sceller une victoire pour aider Arsenal à prendre l’avantage dans la course au titre.

Malgré cela, Tottenham a eu plusieurs occasions au cours de la seconde période de revenir dans le match, Son Heung-min affrontant le gardien remplaçant Stefan Ortega à la 85e minute, avant de rater une chance de ramener le niveau des Spurs tardivement. sur.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Les espoirs d’Arsenal de remporter le titre de champion s’éloignant de plus en plus de leur portée, Morgan a exprimé sa fureur contre Tottenham, tout en ajoutant qu’il allait « supprimer tous les postes pro-Spurs ».

Il a publié une série de messages sur X, écrivant : « West Ham battra City dimanche… en remerciement à Declan ». [Rice].’

Les fans des Spurs ont chanté et étaient à pleine voix vers la fin du match, ce qui a encore plus irrité Morgan : « Et maintenant les fans des Spurs chantent », a-t-il déclaré. « Quelle bande pathétique de perdants. »

Le journaliste a également visé directement le défenseur de Tottenham, Pedro Porro, en écrivant : « Porro, espèce de connard stupide ». Spurs, espèce de marionnettes inutiles.

Les Spurs n’ont pas réussi à remporter la victoire et vont désormais rater la qualification pour la Ligue des Champions.

Son Heung-min avait raté une occasion d’égaliser pour Tottenham en fin de match.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé que l’occasion manquée de Son hanterait pour toujours les fans d’Arsenal.

Les fans des Spurs ont été vus en train de célébrer leur défaite 1-0 en célébrant « Poznan » dans les tribunes.

Erling Haaland (à gauche) a marqué deux fois pour restaurer la position de City en tête du classement

Cela signifie qu’Arsenal est désormais à deux points de retard sur City avec un match à jouer cette saison.

Certains supporters de Tottenham ont également été vus en train de faire le « Poznan » après une défaite 1-0, célébrant apparemment le but de Man City.

Un utilisateur de X a publié une photo de la chance en tête-à-tête de Son avec Ortega qui hanterait les fans d’Arsenal, tandis que Jamie Carragher a comparé l’incident à la façon dont la frappe de Vincent Kompany en 2014 a hanté les fans de Liverpool.

Postecogulou, quant à lui, était furieux contre les fans des Spurs pour avoir encouragé Man City pendant le match.

Interrogé sur les implications de la rivalité de son équipe avec Arsenal, il a répondu : « Je ne suis tout simplement pas intéressé, mon pote. » Peut-être que je suis en décalage, mais je m’en fiche, je veux juste gagner.

« Je veux réussir dans ce club de football, c’est pourquoi j’ai été recruté. Donc ce que les autres, ce qu’ils veulent ressentir et quelles sont leurs priorités, ne m’intéressent absolument pas.

« Je sais ce qui est important pour bâtir une équipe gagnante, c’est sur cela que je dois me concentrer.

«Je ne peux pas dicter ce que les gens font. Ils [the fans] sont autorisés à s’exprimer comme ils le souhaitent. Mais oui, quand nous avons des vainqueurs tardifs dans un match, c’est parce que le public nous a aidé.

« Je sais déjà ce que je veux faire, c’est juste que je dois faire quelques ajustements dans la façon dont je le fais. »