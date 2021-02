«Pouvez-vous me laisser répondre à la question?» a déclaré M. Raab, après que l’hôte l’ait très brièvement interrompu pour souligner qu’elle parlait de l’application de la quarantaine au Royaume-Uni.

M. Raab, visiblement irrité, a déclaré: «Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas et laissez-moi vous expliquer? Je pense que les gens en ont assez que les médias ne nous permettent pas de donner des réponses honnêtes.

M. Raab a accusé Mme Garraway d’être «plutôt cynique» et «injuste» dans son approche de l’interrogatoire lors de l’entretien de mauvaise humeur de mercredi matin.

«Les règles sont très claires», a-t-il déclaré. «Nous les gérons aussi efficacement que possible. Les ressources de la Force frontalière sont accrues. Il y a de plus en plus de contrôles ponctuels d’inspection en relation avec la quarantaine de l’hôtel. »