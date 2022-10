Piers Morgan exhorte Rishi Sunak à “saisir le moment” après la démission de Liz Truss en tant que Premier ministre et appelle à la stabilité

PIERS Morgan a exhorté Rishi Sunak à “saisir le moment” et à être le prochain Premier ministre.

L’animateur de télé fougueux a déclaré que le pays avait besoin d’un dirigeant “sérieux et compétent” et a insisté sur le fait que l’ancien chancelier était la bonne personne.

Et il a qualifié la situation de « pagaille absolue » après la démission de la Première ministre assiégée Liz Truss aujourd’hui, faisant d’elle la Première ministre la plus courte de Grande-Bretagne.

Piers a tweeté: “Saisissez le moment Rishi Sunak. Vous êtes la bonne personne pour diriger maintenant le pays et restaurer une sorte de stabilité/intégrité.

“Ce sont des temps graves et nous avons besoin d’un Premier ministre sérieux et compétent.”

Plus tôt, il avait écrit: “C’est fini. Liz Truss démissionne et deviendra le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique.

“Quelle pagaille absolue.”

Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Ben Wallace et les favoris pour être le prochain PM, selon les bookmakers. Le chancelier Jeremy Hunt ne se présentera pas pour remplacer Truss.

Et la rumeur veut que l’ancien Premier ministre Boris Johnson envisage de se représenter.

Mais Piers a fustigé en ligne: “FFS… non non non. Si les conservateurs essaient de réintégrer Boris, nous avons besoin d’élections générales immédiates. Cette farce doit cesser.”

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: «Après que Liz Truss ait démissionné de la 10e place pour devenir le premier ministre le plus court, son ancien rival aux élections à la direction, Rishi Sunak, est le favori 11/10 pour occuper le poste le plus élevé.

«Penny Mordaunt, qui se tenait également pour remplacer Boris Johnson, est la prochaine sur le marché à 7/2 et Ben Wallace est la prochaine à 8/1, tandis que le chancelier récemment nommé Jeremy Hunt est à 9/1.

“Un retour sensationnel pour Johnson, qui a été remplacé par Truss, est 13/1 et loin d’être hors de question selon les cotes.”

L’ancien chancelier a recueilli le plus de soutien parmi les députés conservateurs dans les premières étapes de la course à la direction pour sa gestion de l’économie, en particulier pendant la pandémie.

Mais les membres n’ont pas soutenu son offre, pensant qu’il avait poignardé Boris Johnson dans le dos avec une démission dramatique déclenchant sa chute.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine qu’il était le favori du public pour remplacer le Premier ministre.

