Piers Morgan était au courant du piratage téléphonique, selon le biographe du prince Harry

Piers Morgan, qui était autrefois le rédacteur en chef du Daily Mirror, était au courant du scandale du piratage téléphonique, affirme le biographe du prince Harry, Omid Scobie, alors qu’il se souvient de son temps de travail en tant que stagiaire pour la publication.

Morgan a précédemment nié les affirmations du prince Harry et plus encore, affirmant que le duc de Sussex est celui qui « a impitoyablement et cyniquement envahi la vie privée de la famille royale pour un vaste gain commercial ».

Harry devrait prendre la parole début juin et est le premier royal britannique à le faire depuis le 19e siècle.

Piers Morgan, l’ancien rédacteur en chef du tabloïd britannique Daily Mirror, était au courant du piratage téléphonique, a déclaré lundi le biographe du prince Harry alors qu’il témoignait dans le cadre du procès du royal contre l’éditeur du journal.

Harry, le fils cadet du roi Charles, et plus de 100 autres personnes poursuivent Mirror Group Newspapers (MGN), l’éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, accusant les journaux de piratage téléphonique et d’autres comportements illégaux entre 1991 et 2011. .

Omid Scobie, co-auteur de Trouver la libertéune biographie non officielle de 2020 de Harry et de sa femme Meghan, a déclaré à la Haute Cour de Londres que Morgan était « rassuré » par une histoire de 2002 sur la chanteuse Kylie Minogue après avoir appris qu’elle provenait d’une interception de messagerie vocale.

Scobie a déclaré au tribunal qu’il avait travaillé comme stagiaire dans la colonne des potins du Mirror en 2002 lorsque Morgan a appris qu’une histoire selon laquelle Minogue était le produit d’un piratage téléphonique.

« Piers semblait vraiment rassuré par cela », a-t-il déclaré.

Morgan, maintenant un diffuseur de haut niveau qui travaille pour Rupert Murdoch’s News Corp, a toujours nié toute implication ou connaissance de piratage téléphonique ou d’autres activités illégales.

« Je ne vais pas suivre de cours sur l’atteinte à la vie privée du prince Harry, quelqu’un qui a passé les trois dernières années à envahir impitoyablement et cyniquement la vie privée de la famille royale pour un gain commercial considérable et a raconté un tas de mensonges à leur sujet », a déclaré Morgan à ITV News la dernière fois. semaine.

Dans son témoignage, Scobie a également raconté comment on lui avait donné une liste de numéros de téléphone portable à pirater alors qu’il travaillait également quelques mois plus tôt en tant qu’étudiant stagiaire en journalisme au Sunday People.

L’avocat de MGN, Andrew Green, a déclaré que les deux incidents ne s’étaient pas produits, disant à Scobie que ses souvenirs étaient un « faux souvenir ». Scobie a nié que ce soit le cas, affirmant qu’il s’était offensé de cette suggestion.

Il a également nié avoir un « intérêt direct » à aider Harry ou qu’il était un ami ou un « porte-parole » du prince, comme l’ont suggéré les tabloïds britanniques.

« Grossissement d’entreprise »

L’ancien journaliste du Sunday Mirror, Dan Evans, qui a été reconnu coupable de piratage téléphonique en 2014, a également témoigné lundi, déclarant au tribunal qu’il avait été victime de « préparation d’entreprise » par des personnalités du MGN pour pirater des téléphones afin de générer des histoires.

MGN, qui appartient désormais à Reach, « nie fermement ces allégations », a déclaré la semaine dernière son avocat Green.

Le procès, qui doit durer environ sept semaines, se concentre initialement sur des allégations génériques contre MGN avant de se tourner plus tard vers les allégations spécifiques de Harry et de trois autres cas tests.

Harry doit témoigner lui-même en personne début juin, le premier royal britannique à le faire depuis le 19e siècle.