Piers Morgan a ouvert de vieilles blessures en revivant les combats physiques qu’il a eu avec Jeremy Clarkson alors qu’il était assis en face de l’animateur sur Who Wants To Be A Millionaire?

L’animateur de Good Morning Britain, âgé de 55 ans, était un concurrent de Who Wants To Be A Millionaire? le samedi soir.

Assis en face de l’animateur de l’émission Jeremy, âgé de 60 ans, Piers a expliqué qu’il était impatient d’utiliser la bouée de sauvetage «Ask The Host» en raison du mauvais sang entre les deux.

Et, en effet, il y a eu du sang répandu entre le couple très opiniâtre car ils se sont attaqués physiquement dans le passé – et ont les cicatrices pour le prouver.







Le couple s’est bagarré lors d’une cérémonie de remise de prix en 2004 et se serait également allumé lors d’un vol en 2003.

Étant perplexe sur une question de Millionaire, Piers a expliqué pourquoi il était impatient de se tourner vers Jez pour obtenir de l’aide, car il avait été coupé par lui dans le passé.

Il a dit: «Je peux penser à un million de raisons pour lesquelles je ne devrais pas vous faire confiance. Y compris cette cicatrice sur mon front.







« Et il y a ton doigt cassé … du moment où il m’a frappé. »

Choisissant de demander de l’aide sur une question, Piers a ajouté: «Je vais dire les mots que je n’aurais jamais pensé dire … Je vous fais confiance. Je te crois. Au moins de cette façon si je me trompe, c’est de ta faute. «

Pendant les scènes, Piers a montré la cicatrice sur son front et Jeremy a tenu son doigt déformé vers les caméras.







Les gars auraient corrigé leurs différends passés en 2014 – en passant six heures à discuter autour d’un verre.

Au lieu de coups de poing, les deux hommes se sont lancés des insultes effrontées pendant leur passage au quiz ITV – Jeremy qualifiant Piers d ‘«humain tout simplement horrible».

Jeremy a déjà frappé un collègue sur Top Gear, ce qui lui a coûté son travail dans l’émission en 2015.