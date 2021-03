PIERS Morgan n’a pas pu cacher son amusement après qu’un téléspectateur de Good Morning Britain lui ait dit d’arrêter « Samantha » de « buter » dans une maladroite erreur de nom de Susanna Reid.

La star de 55 ans a gloussé en lisant le tweet d’un fan déçu, tandis que Susanna, 50 ans, semblait moins impressionnée par la remarque.

Piers a déclaré: « Nous avons eu quelques commentaires des téléspectateurs, Randall a déclaré: ‘Piers, dis à Samantha d’arrêter de rentrer quand tu as un invité sur les cordes! » «

Le présentateur de télévision a souri: « Je vais ouais, je vais le dire à Samantha. »

Roulant des yeux, Susanna a répondu avec défi: « Dis à Samantha parce que je ne veux pas l’entendre! »

Plus tard dans l’émission, Piers a abordé leur affrontement précédent contre le prince Harry et Meghan Markle – la star au franc-parler choquant son co-animateur lorsqu’il les comparait à des dictateurs internationaux.

Défendant son droit d’avoir une opinion, il a fait référence à la gaffe de Randall en disant: « J’ai mon point de vue, et Samantha a un point de vue différent. »

C’était un épisode houleux de Good Morning Britain tout au long de la journée, avec Piers et Susanna verrouillant également les cornes dans un débat tendu sur M. Potato Head.

Susanna a critiqué la «masculinité fragile» de Piers en l’accusant de «ramer avec lui-même dans une pièce vide».

La semaine dernière, la société de jouets Hasbro a révélé qu’elle avait abandonné le «Mr» de son nom de marque ombrelle Potato Head – bien que les versions masculine et féminine restent disponibles à l’achat.

Piers n’arrêterait pas de se plaindre de la décision concernant l’émission du petit-déjeuner d’ITV alors que Susanna, perplexe, expliquait à plusieurs reprises que M. et Mme Potato Heads existaient toujours.

Elle essaya de raisonner: «Piers, ils ne se débarrassent pas – ne vous inquiétez pas, ne laissez pas votre fragile masculinité être menacée.

Susanna Reid de GMB accuse Piers Morgan de « se disputer avec une salle vide » dans le débat de M. Potato Head

« Ils ont toujours Mr Potato Head, personne ne se débarrasse de Mr Potato Head! »

Mais ses efforts ont été infructueux car Piers a refusé d’écouter, se plaignant à la place: « Je veux être un Mr, merci. Et je ne veux pas que vous me disiez que je ne peux pas être un Mr – et je veux acheter un Mr Potato Head ! «

En claquant, Susanna s’est exclamée: «Vous pouvez être un Mr! Et vous pouvez toujours acheter un Mr Potato Head!

« Vous ramez littéralement avec vous-même dans une pièce vide juste pour avoir une dispute! »