Piers Morgan a déclaré qu’il avait 16 pierres après 6 repas par jour, mais Eamonn Holmes a inspiré son plan de perte de poids.

La star du petit-déjeuner de Good Morning Britain, 55 ans, est passée de la moquerie d’Eamonn en tant que « téléfilm » à en faire son « modèle de fitness » pour 2021.

Les débuts précoces ont rendu Piers vorace et il a mis un pied dans la pierre depuis qu’il a commencé à travailler pour Good Morning Britain en 2014.

« Nouvel an, nouveau moi », il n’est pas étonnant que la personnalité de la télévision au franc-parler ait décidé de se lancer dans un voyage de remise en forme.

Pour le moment, son catalogue de plats comprend tout, de la bouillie au déjeuner copieux.





Celia, l’épouse de Piers, doit «verrouiller» le moule à biscuits ou le grignotage commence avant l’heure du dîner.

Il a écrit dans sa chronique du Daily Mail: « Mon régime de jour Good Morning Britain est généralement du porridge et du miel à 5h30, de la Marmite sur des toasts à 7h30, des œufs et quelque chose quand je rentre à 9h15, peut-être un autre sandwich à 11h, et un déjeuner copieux à 12h30.

«À 17 heures, je suis affalé sur le canapé comme un zombie attendant le dîner. En conséquence, je pèse maintenant 16e, une pierre de plus que quand j’ai commencé chez GMB.





Auparavant, Piers se moquait d’Eamonn pour être un « Telly-Tubby » mais maintenant il lui a façonné son modèle de fitness.

La star de la télévision du petit-déjeuner a promis de peser le même poids que son ami vedette de la télévision d’ici la fin de 2021.

Il a déclaré: « Je ne suis pas vraiment en train de prendre des résolutions pour le nouvel an et je trouve l’idée de faire Veganuary et Dry January particulièrement absurde lors d’un autre lock-out.





« L’ancien ‘Telly-Tubby’ est passé de l’objet de ma grosse moquerie à mon modèle de fitness. Ma résolution est donc de peser le même poids qu’Eamonn Holmes d’ici la fin de 2021. »

En outre, Piers a partagé ses difficultés de perte de poids avec ses 1,3 million d’abonnés sur Instagram.

La star de l’émission a admis que sa femme Celia préparait une tempête pour l’aider à couper le «lard de verrouillage».

Il a écrit: « J’aime les sushis, ne vous méprenez pas. Mais plus comme un canapé qu’un » dîner « perdant le lard. Cc @ celia.walden. »