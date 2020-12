Piers Morgan a dit aux fans qu’il allait recevoir le vaccin Covid dès qu’il y serait autorisé.

Interrogé par un fan: « Quand recevez-vous votre vaccin Piers », il a répondu sur Twitter: « Dès que j’en ai un.

« Et j’exhorte tout le monde à faire de même. Seul moyen de s’en sortir. »

Bien que l’ancre de Good Morning Britain soit clairement désireuse d’obtenir le jab qui sauve des vies, il est susceptible d’être une faible priorité d’un point de vue médical.

À 55 ans, il est bien plus jeune que le groupe cible des plus de 80 ans et n’est pas un travailleur médical de première ligne.









Piers a été franc dans ses efforts pour amener le public à faire sa part pour arrêter la propagation du coronavirus.

Mais cela ne l’a pas empêché de violer brièvement les directives sur les masques – se faisant passer pour un « moron de la première page » sur Instagram quand il a réalisé son erreur.

Après avoir passé 2020 à rendre compte de la pandémie et à frapper les bafoueurs de règles comme des soi-disant « covidiots », l’hôte a été maladroitement coincé en sautant dans un taxi à la suite d’une soirée sans masque le week-end dernier.







Sa femme Celia a enfilé un masque facial, mais Bolshy Piers a semblé se passer de masque lorsqu’il est monté dans le taxi, puis en a enfilé un.

Et expliquant ce qui s’est passé lors de la tranche de lundi de GMB, le nom d’ITV s’est excusé pour le moment d’oubli et a plaisanté en disant que son accident avait aidé les paparazzi.

Piers a déclaré à la co-animatrice Susanna Reid: « En m’éloignant, j’ai réalisé ce que j’avais fait – j’avais oublié mon masque. »

Prenant la responsabilité, après que son erreur ait fait les papiers, il a continué: « Je pense que les masques comptent et je me suis fait prendre sans un. »