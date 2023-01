Piers Morgan dit qu’il est “heureux” de ne jamais s’être excusé auprès de Meghan Markle

Piers Morgan l’a dit : il est “heureux” de n’avoir jamais présenté d’excuses à Meghan Markle, la duchesse de Sussex. La personnalité de la télévision britannique est connue pour avoir critiqué Meghan et son mari, le prince Harry, depuis leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars 2021. Piers n’a jamais été celui qui a retenu ce qu’il pense. Au milieu du contrecoup contre Jeremy Clarkson pour sa chronique au vitriol sur Meghan Markle, Piers Morgan tient bon pour ne jamais s’excuser auprès du couple. Clarkson, l’animateur de The Top Gear, a laissé éclater sa haine dans une colonne pour The Sun. Clarkson a écrit qu’il détestait Meghan Markle au “niveau cellulaire”. Il est même allé jusqu’à écrire : « La nuit, je suis incapable de dormir car je suis allongé là, grinçant des dents et rêvant du jour où elle sera obligée de défiler nue dans les rues de chaque ville de Grande-Bretagne tandis que la foule chanter, ‘Honte!’ et jetez-lui des morceaux d’excréments.

Depuis qu’il a reçu le contrecoup, Jeremy Clarkson a partagé ses excuses sur son compte Twitter. Il a mentionné avoir fait “une référence maladroite à une scène de Game of Thrones”. Il a écrit qu’il était “horrifié” et qu’il “fera plus attention à l’avenir”. Le Sun a partagé des excuses officielles sur son site Web. Le tabloïd a déclaré que si les chroniqueurs ont le droit d’avoir leur opinion, en tant qu’éditeurs, ils ont réalisé que la liberté d’expression s’accompagne de responsabilités. Piers Morgan, cependant, a une vision entièrement différente.

Oh cher. J’ai plutôt mis le pied dedans. Dans une chronique que j’ai écrite sur Meghan, j’ai fait une référence maladroite à une scène de Game of Thrones et cela a mal tourné avec un grand nombre de personnes. Je suis horrifié d’avoir causé tant de mal et je serai plus prudent à l’avenir.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 19 décembre 2022

Le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, ont publié leur propre déclaration, reconnaissant que Jeremy Clarkson avait présenté des excuses, mais critiqué un « modèle de longue date d’écriture d’articles qui répandent la rhétorique de la tête, les théories du complot dangereuses et la misogynie.

Cela a poussé Piers Morgan à appeler le couple dans son émission Piers Morgan Uncensored, disant qu’il était “très heureux” de ne pas s’être excusé auprès de Meghan après qu’elle l’ait “exigé”. Il a dit : « Je crois qu’elle ment. Et deuxièmement, si je m’excusais, que pensez-vous qu’il se passerait ? Ils ne l’accepteraient pas. Elle ne l’accepterait pas. Elle s’en servirait juste comme excuse pour aller encore plus loin. C’est ce qu’ils font.” Il a ajouté: “Ce sont toujours les victimes. Victimes pérennes. J’ai donc refusé et je suis parti et j’en suis très heureux, sinon je ne serais pas là à faire le spectacle si je n’avais pas fait que.”

Après l’interview d’Oprah Winfrey du prince Harry et de Meghan Markle en mars 2021, Piers Morgan a exprimé son opinion sur l’émission Good Morning Britain. Ses collègues ont déclaré qu’il “poussait” constamment Meghan, ce qui a conduit Piers à quitter la série peu de temps après.

