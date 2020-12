Piers Morgan veut que le nouveau spectacle de Noël de Good Morning Britain soit là-haut avec le discours de la reine comme un événement festif.

Le présentateur, 25 ans, a déclaré: «J’adore Noël et évidemment cette année va être un peu différente étant donné la situation Covid.

«Ce sera donc bien d’apporter un peu de joie, surtout à ceux qui peuvent être seuls.

«Comme une dinde, la reine et James Corden, c’est formidable de participer enfin aux grandes célébrations festives du pays.

« Je peux prédire en toute confiance beaucoup de bêtises festives, des invités formidables et une larme ou deux. »









Morgan a également raconté comment lui et Susanna Reid, 50 ans, se sont resserrés en tant que duo de présentation après avoir tenu le gouvernement responsable de sa gestion de la pandémie cette année.

Il a déclaré: «J’ai l’impression que Susanna et moi nous sommes soutenus lors de certains spectacles très difficiles.

«Elle est brillante et j’apprécie énormément notre amitié souvent brutalement honnête, à l’écran et en dehors.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Ce fut l’année la plus difficile en termes de travail dont je me souvienne, bien que, bien sûr, rien de comparable à ce que les travailleurs de la santé et des soins ont vécu.

«Cela n’a pas été facile mais cela a été très enrichissant. Je pense que nous avons tous ressenti l’énorme fardeau de la responsabilité d’informer et de guider nos téléspectateurs à travers cette période mouvementée et troublante et je suis fier de la façon dont nous l’avons fait.









Morgan et Reid ne sont pas les seules stars d’ITV Daytime à apparaître sur les écrans le jour de Noël.

Lorraine Kelly affrontera Lorraine à 9h et à 10h Phillip Schofield et Holly Willougby animeront une spéciale This Morning.

Vous pouvez regarder GMB en semaine sur ITV et le matin de Noël à partir de 7h.