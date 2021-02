Piers Morgan dit que les femmes se pâment sur lui après avoir révélé un nouveau look non rasé alors qu’il fait revenir Good Morning Britain

PIERS Morgan a révélé que les femmes se pâmaient après lui après avoir montré un nouveau look mal rasé.

La star de 55 ans a fait son retour dans Good Morning Britain plus tôt dans la journée et a admis qu’il avait renoncé à se raser pendant sa pause « ennuyeuse » à mi-parcours.

Bien que le présentateur ait retrouvé son rasoir avant la tranche d’aujourd’hui de l’émission ITV, la nuit dernière, il aurait rendu les fans féminines folles en partageant un selfie «robuste» sur sa page Instagram.

Apparaissant rasé de près ce matin, Piers a déclaré à la co-animatrice Susanna Reid: « C’était le semestre le plus ennuyeux que j’aie jamais passé de toute ma vie. Je n’ai littéralement rien fait, c’est tout. »

Susanna a répondu: « Vous ne vous êtes même pas rasé, j’ai remarqué – vous avez posté une photo hier sur Instagram. »

Alors que le cliché apparaissait à l’écran, son co-animateur a ri: «C’était moi, en train de cligner des yeux et de revenir mal rasé dans le monde réel après 10 jours d’incarcération.

«En fait, cela a très bien joué sur Instagram. J’ai attiré beaucoup de femmes plutôt par le look robuste.

« Peut-être que j’aurais dû le garder, peut-être que je devrais juste venir sans être rasé et avec ces lunettes et dire: ‘Yo, Grande-Bretagne’. »

La semaine dernière, Piers et Susanna ont été laissés pour compte lorsque les lecteurs de The Sun les ont élus les lecteurs de nouvelles masculins et féminins les plus en vogue de Grande-Bretagne.

Faisant référence au sondage, Susanna a déclaré: « Cette photo de vous sur Instagram doit être la raison pour laquelle vous avez gagné le lecteur de nouvelles masculin le plus en vogue à la télévision. »

Proud Piers a jailli: «J’adore ça, le sondage est sorti de nulle part.

« Merci aux lecteurs de Sun pour votre vote intelligent et éclairé. »

Hier, Piers portait des lunettes de soleil pour le selfie maussade, ce qui le voyait grogner devant la caméra avec des cheveux impressionnants et des cheveux en désordre.

Il a sous-titré le cliché à l’époque: «Cela fait dix jours … mais cela ne m’a pas brisé.

« Rendez-vous sur @gmb demain matin. #LockdownHalfTerm ».

Un fan a commenté: « Mon plaisir coupable ».

Piers Morgan accepte d’être le premier couplage entièrement masculin de Strictly Come Dancing avec Giovanni après avoir dansé avec Bruno Tonioli

Un autre jaillit: « Gardez la barbe! »

Un autre a fait écho: « Vous avez l’air bien là-bas … vous avez manqué la semaine dernière. »

Piers a passé la mi-mandat avec sa femme Celia Walden et sa plus jeune fille, Elise, 9 ans.

Il s’est également réuni pour une promenade à distance sociale avec l’enfant aîné Spencer, 27 ans, le couple étant forcé d’aller à la police après avoir reçu de viles menaces de mort par des trolls malades.