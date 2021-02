Piers Morgan dit que le prince Andrew devrait abandonner le droit au trône après avoir «  échoué à coopérer avec l’enquête Epstein  »

PIERS Morgan a déclaré que le prince Andrew devrait renoncer à son droit au trône après avoir « refusé de coopérer » avec l’enquête Jeffrey Epstein.

L’animateur de Good Morning Britain a demandé pourquoi Andrew, 61 ans, était toujours en ligne avec le trône après son « refus abject » de répondre aux questions dans l’enquête d’Epstein.

Le prince Andrew – le deuxième fils de la reine – est actuellement huitième sur le trône.

Le prince frappé par le scandale s’est retiré de la vie publique l’année dernière pour «un avenir prévisible» après une interview de BBC Newsnight sur son amitié avec le financier américain et le pédophile en disgrâce Epstein.

Suite à la nouvelle que le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale, Piers s’en est pris au couple lors de l’émission ITV après une pause de dix jours.

Au cours d’un débat sur la question de savoir si Harry devait abandonner son droit au trône, Piers a déclaré qu’il avait également un « gros problème » avec la place d’Andrew dans la ligne.

« J’ai un gros problème avec le fait que le prince Andrew figure sur cette liste de succession étant donné son refus abject de se soumettre au FBI sur ce qu’il savait de l’ami pédophile milliardaire Jeffrey Epstein », a-t-il déclaré.

« Pourquoi Andrew reste-t-il de cette liste de succession alors qu’il a effectivement été retiré de ses fonctions royales? »

Piers s’est également adressé à Twitter pour exprimer son point de vue sur le statut de la famille royale après que Harry et Meghan se soient officiellement retirés de la famille royale en activité et aient été dépouillés de leurs patronages royaux et de leurs titres militaires.

Piers a demandé à ses partisans: « Vraisemblablement, ils abandonneront aussi leurs titres royaux de duc et de duchesse? »

En réponse, un utilisateur de Twitter a demandé: « Andrew a-t-il abandonné le sien? »

Et Piers a répondu: « Il devrait lui aussi être enlevé. »

Le scandale impliquant le prince Andrew a commencé lorsque la prétendue esclave sexuelle d’Epstein, Virginia Roberts, a affirmé qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec lui trois fois alors qu’elle était adolescente.

Elle prétend avoir couché pour la première fois avec Andrew à Londres en 2001.

Andrew a nié avec véhémence ses allégations.

Il a été contraint de démissionner en tant que royal de première ligne et a renoncé à l’essentiel de ses engagements caritatifs après que de nombreux parrainages aient rompu ses liens avec lui à la suite de l’interview de Newsnight.

Andrew a fait face aux allégations de sa relation avec Epstein, qui s’est suicidé l’année dernière en attendant son procès pour trafic sexuel d’enfants.

Le prince aurait été particulièrement proche de la petite amie britannique d’Epstein, Ghislaine Maxwell, qui a été arrêtée et inculpée plus tôt cette année en relation avec ses crimes.

L’année dernière, l’avocate Lisa Bloom, qui représente cinq des victimes d’Epstein, a déclaré qu’elle espérait que Joe Biden et l’ancien procureur Kamala Harris s’en prendraient au prince.

Elle a dit au Miroir: «J’espère que l’administration Biden-Harris sera plus agressive face aux victimes d’agression sexuelle.

«Il est essentiel que le prince Andrew coopère avec les autorités, comme il l’a dit, afin qu’elles puissent mener une enquête approfondie sur lui et tous les autres accusés d’avoir permis le prédateur prolifique Jeffrey Epstein.