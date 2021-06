Piers Morgan dit que le personnel « imprudent et égoïste » du NHS et des foyers de soins qui refuse de se faire vacciner devrait perdre son emploi

PIERS Morgan a critiqué le personnel « imprudent et égoïste » du NHS et des foyers de soins qui refuse de se faire vacciner.

L’homme de 56 ans – qui a été très franc tout au long de la pandémie – pense que ceux de ce secteur devraient perdre leur emploi s’ils ne veulent pas aider à arrêter la propagation de Covid.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Rex

Piers Morgan a dénoncé le personnel du NHS et les soignants refusant de se faire vacciner[/caption]

Dans un tweet passionné ce matin, il a hurlé : « Le personnel du NHS et des foyers de soins qui refusent de se faire vacciner doivent quitter leur travail et faire quelque chose qui nécessite un mépris égoïste moins insouciant pour la santé et le bien-être de leurs patients/résidents. »

Son message a suscité de nombreux débats avec la majorité en accord avec lui.

Une personne a écrit : « Wtf !? Si mon proche était dans une maison de retraite et que certains membres du personnel n’étaient pas vaccinés… je serais sérieusement inquiète ! C’est une question de santé. C’est leur choix de ne pas se faire vacciner, je comprends, mais comme dit Piers, « faites autre chose ! »

Pennsylvanie

Il semble sur le point de devenir obligatoire pour les travailleurs des maisons de soins d’avoir le jab[/caption]

Mais quelqu’un d’autre a fait valoir : « Tweet honteux ! C’est un choix comme tout ! Pas une putain de dictature ! »

Les commentaires de l’ancien hôte de GMB interviennent après qu’il a été révélé que le personnel des foyers de soins sera bientôt légalement tenu d’obtenir un vaccin Covid pour protéger les résidents.

Les ministres devraient confirmer qu’ils vont de l’avant en rendant les vaccinations obligatoires pour la plupart des 1,5 million de personnes travaillant dans les services sociaux en Angleterre.

Instagram

Piers est ravi d’être lui-même doublement vacciné[/caption]

Ils envisagent également d’étendre le déménagement à tout le personnel du NHS, le Rapports du gardien.

La mesure devrait créer une bataille avec le personnel des deux services.

Les organisations d’employeurs et de personnel du secteur auraient averti que le plan pourrait se retourner contre les travailleurs si les travailleurs démissionnaient plutôt que de se faire vacciner.

Pennsylvanie

À l’heure actuelle, un peu plus de la moitié des foyers de soins pour personnes âgées atteignent leurs objectifs de faire vacciner 80 % de leur personnel[/caption]

Selon les plans, ceux qui travaillent avec des adultes auront 16 semaines pour se faire vacciner ou risquent de perdre leur emploi.

À l’heure actuelle, un peu plus de la moitié des foyers de soins pour personnes âgées atteignent leurs objectifs de faire vacciner 80 % de leur personnel afin de garantir la sécurité des personnes avec lesquelles ils travaillent.





Cela signifie que 150 000 personnes vulnérables pourraient être en danger car leurs maisons ne répondent pas aux objectifs de SAGE, ont précédemment averti les ministres.

Le vaccin est déjà crédité d’avoir sauvé plus de 10 000 vies entre décembre et mars grâce au déploiement rapide de la Grande-Bretagne.

Comment réserver votre vaccin Covid Le NHS a travaillé sur une liste déterminée par le JCVI (Comité mixte sur la vaccination et la vaccination), ce qui signifie que ceux qui ont le plus besoin du vaccin l’ont obtenu en premier. Pour être éligible au vaccin, le NHS indique que vous devez être enregistré auprès d’un cabinet de médecin généraliste en Angleterre. Pour commencer le processus de réservation, vous pouvez suivre le relier envoyé sur votre lettre ou en ligne. Ou, si vous avez plus de 23 ans, vous pouvez vous rendre sur le site du NHS et saisir vos coordonnées. Vous ne pouvez utiliser le service que si vous faites partie des tranches d’âge éligibles ou si une lettre ou un SMS vous a été envoyé – le NHS indiquant que vous pourriez ne pas recevoir votre lettre ou votre SMS tout de suite. Avant de commencer à remplir le formulaire, il vous sera demandé votre numéro NHS. Ce numéro sera affiché sur toutes les lettres précédentes que le NHS vous a envoyées – comme votre lettre de protection et il se composera de 10 chiffres. Mais si vous ne connaissez pas votre numéro NHS, vous pourrez toujours prendre rendez-vous. Si tel est le cas, il vous sera demandé vos nom et prénom, votre sexe et votre date de naissance ainsi que votre code postal. C’est ainsi que le NHS peut accéder à vos dossiers et vous réserver dans un centre proche de chez vous. Cela vérifie également votre éligibilité au vaccin et le système vous avertira si ce n’est pas encore votre tour.