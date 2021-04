Piers Morgan s’est prononcé avec passion pour la défense de la liberté d’expression, qualifiant la culture de l’annulation « réveillée » qui lui a coûté son travail de Good Morning Britain de nouvelle forme de « fascisme » qui menace les fondements mêmes de la démocratie.

Dans sa première interview depuis son départ du petit-déjeuner britannique, Morgan, le rédacteur en chef de DailyMail.com, a critiqué lundi la « foule illibérale » qui contrôle de plus en plus le discours public.

«Si nous perdons le droit d’avoir une opinion, le droit de respecter d’autres opinions, la démocratie meurt en fin de compte. C’est le fondement de la démocratie », a déclaré Morgan à Tucker Carlson sur la nouvelle série en ligne de l’animateur de Fox News pour Fox Nation.

«Vous devenez alors quelque chose de différent, vous devenez un État totalitaire dirigé par une foule illibérale, qui sont les nouveaux fascistes. Est-ce ce que tout le monde veut? Les libéraux veulent-ils cela? Je ne veux pas de ça, je suis un libéral », a ajouté Morgan.

Piers Morgan s’est prononcé avec passion pour la défense de la liberté d’expression, qualifiant la culture d’annulation « réveillée » de nouvelle forme de « fascisme » qui menace les fondements mêmes de la démocratie

Le mois dernier, Morgan est devenu la cible d’indignation en ligne et d’accusations sauvages de racisme après avoir déclaré qu’il ne croyait pas aux principales affirmations de Meghan Markle.

Le mois dernier, Morgan est devenue la cible d’indignation en ligne et d’accusations sauvages de racisme après avoir déclaré qu’il ne croyait pas aux principales affirmations de Meghan Markle dans son entretien avec Oprah Winfrey, y compris qu’un senior royal avait fait des commentaires racistes sur le teint de son fils Archie, et que le personnel du palais a repoussé ses tentatives de demander des conseils lorsqu’elle avait des pensées suicidaires.

Il a été contraint de quitter son emploi chez GMB lorsqu’il a refusé de renoncer à son poste, et la controverse s’est étendue aux États-Unis lorsque Sharon Osbourne a été forcée de quitter en tant que co-animatrice de l’émission CBS The Talk après avoir défendu le droit de Morgan à son opinion. .

Morgan a souligné ces incidents, ainsi que l’éviction récente du nouvel éditeur de Teen Vogue, Alexi McCammond, pour des tweets racistes de son adolescence, qu’elle a supprimés et s’est excusée, comme preuve que la « culture de l’annulation du réveil » est devenue incontrôlable.

« Je ne pense pas que les Américains que j’ai rencontrés lors de mes voyages seraient à l’aise avec ce qui se passe ici. Ce qui m’est arrivé, à Sharon Osbourne, à l’éditeur de Teen Vogue. Rien de tout cela ne me semble américain. C’est le pays des libertés, c’est le pays du droit constitutionnel d’avoir une opinion », a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas la raison pour laquelle nos pays sont entrés en guerre avec un groupe fasciste comme les nazis. Et pourtant, nous sommes ici avec une nouvelle forme libérale de fascisme, où soit vous vous inscrivez à un faux récit, soit vous croyez quelque chose qui est faux, soit vous devez être détruit. N’est-ce pas cela le fascisme? N’est-ce pas là la personnification la plus pure du fascisme », a poursuivi Morgan.

«C’est exactement la même chose qu’ils prétendent détester le plus. Si vous demandez à quelqu’un qui est vraiment réveillé, ils détestent les fascistes, et pourtant ils se comportent exactement de la même manière », a déclaré Morgan.

Morgan, le rédacteur en chef de DailyMail.com, s’est exprimé dans une interview avec Tucker Carlson sur la nouvelle série en ligne de l’animateur de Fox News pour Fox Nation

Morgan a évoqué l’éviction récente du rédacteur en chef de Teen Vogue Alexi McCammond (à gauche) et de la co-animatrice de The Talk, Sharon Osbourne (à droite), comme des exemples de la culture de l’annulation du réveil.

«C’est de pire en pire, de plus en plus de ces histoires. Et si vous croyez en la liberté d’expression, il vous incombe de vous lever maintenant. Qui que vous soyez, quelle que soit l’entreprise dans laquelle vous travaillez, le droit d’avoir une opinion est à la base du premier amendement de la Constitution », a-t-il poursuivi.

«Si les nazis avaient prévalu, nous, en Grande-Bretagne, n’aurions pas ce droit. Nous ne pourrions pas exprimer notre opinion librement. Ce serait comme la Corée du Nord, où si vous exprimez une opinion contre le dirigeant, vous êtes tué », a prédit Morgan.

«Est-ce ainsi que nous voulons aller en Grande-Bretagne et en Amérique? Est-ce la prochaine étape dans ce domaine où le simple fait de perdre son emploi ou d’être annulé ne suffit pas à la foule réveillée? Que vous devez réellement commencer à tuer des gens pour vous assurer qu’ils ne le répètent plus jamais? C’est du fascisme, c’est la nouvelle forme, et il faut la repousser », a-t-il dit.

Morgan a déclaré que son éviction de GMB était motivée par une « foule orchestrée » de fanatiques en ligne qui ne représentaient pas la plupart de la population britannique.

«Cette culture d’annulation, c’est une chose réelle. Cette foule réveillée veut annuler les personnes qui ne suivent pas le récit, et cela devient de plus en plus dangereux », a-t-il déclaré.

«Seulement 20% de la population est sur Twitter. Et de cela, 10% des gens font 80% du bruit », a ajouté Morgan.

«La plupart des gens ne sont pas sur les réseaux sociaux. La plupart des gens ne sont que des gens ordinaires, qui se promènent pour essayer de traverser une pandémie en ce moment », a-t-il déclaré.

Morgan a déclaré qu’il croyait que les affirmations de Meghan Markle étaient fausses, soulignant des preuves qui ont émergé selon lesquelles plusieurs de ses affirmations, comme celle selon laquelle elle et le prince Harry se sont mariés légalement lors d’une cérémonie privée, étaient inexactes.

« J’étais en colère parce qu’il y avait ce sentiment croissant que si vous ne croyiez pas Meghan Markle sur tout ce qu’elle a dit, alors vous étiez le problème, vous étiez raciste. Ça ne pouvait pas être qu’elle mentait! il s’est excalmé.

«À quel moment pouvons-nous ne pas la croire sans être qualifié de raciste? demanda Morgan. «Que se passe-t-il dans nos démocraties lorsque les gens se sentent tellement intimidés par la foule réveillée qu’ils ne peuvent pas exprimer une opinion honnêtement sans être immédiatement qualifié de raciste.

« Je suis prêt à avoir tort, mais nous voici un mois plus tard et il n’y a toujours aucune preuve pour aucun de ces trucs », a-t-il déclaré à propos des affirmations de Markle.

Morgan a été contraint de quitter son poste de présentateur de Good Morning Britain après avoir insisté sur le fait qu’il ne croyait pas aux principales affirmations de Meghan Markle dans son entretien à Oprah.

Pourtant, Morgan a insisté: « Il ne s’agit pas de Meghan Markle. C’est une duchesse délirante qui est en marche et qui veut gagner des millions, des centaines de millions de dollars, avec ses titres tout en saccageant la famille royale et tout ce qu’elle représente. Bien.’

«C’est vraiment une question de liberté d’expression, c’est vraiment ce dont il s’agit. Et ce qui m’est arrivé se passe partout en Grande-Bretagne et partout en Amérique. Je peux le supporter, j’ai de larges épaules. Je suis dans le pétrin du jeu médiatique depuis longtemps », a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas notre plate-forme, qui sont anéantis, éradiqués, des vies détruites, des carrières qui se sont terminées par les choses les plus ridicules», a-t-il poursuivi.

« D’une certaine manière, ce qui est arrivé à Sharon Osbourne était encore plus déconcertant pour moi », a déclaré Morgan. «C’est une émission appelée The Talk!

« Elle a été retirée très délibérément, et c’est parce qu’elle a osé tweeter que j’avais droit à mon avis », a-t-il ajouté. « Elle a été attaquée lors de sa propre émission par son co-animateur, qui a déclaré qu’elle soutenait effectivement quelqu’un qui disait des choses racistes. »

Et quand Sharon s’est énervé et a dit: « Eh bien, qu’est-ce qu’il a dit de raciste? », Ils n’ont rien pu dire, parce que je ne l’ai jamais fait. Et pourtant maintenant, Sharon est partie aussi », se dit Morgan.

« Ces gens se disent libéraux, mais ils n’ont rien de libéral », a-t-il déclaré.

Morgan a appelé « les libéraux réveillés à se réveiller, à se réveiller vraiment et à commencer à être réellement libéraux, car cela signifie que vous écoutez les opinions des autres et que vous les respectez même si vous n’êtes pas d’accord avec eux, que vous vous engagez dans débat et discours civil avec eux.

« Mais tout est parti, maintenant il n’y a plus de place pour le débat, c’est leur façon ou non. Et si vous osez défier le récit éveillé à propos de quoi que ce soit, ils utiliseront des armes comme la race ou la santé mentale, quelle qu’elle soit, pour que les gens soient annulés à leurs yeux », a-t-il déclaré.

«Je ne suis pas une victime et je n’ai pas été annulé. Je suis ici en train de vous parler, vous êtes la première star de l’actualité du câble en Amérique, c’est donc une forme d’annulation très confortable pour moi », a insisté Morgan.

Le journaliste chevronné et commentateur franc a déclaré que la solution réside dans les entreprises américaines, et a appelé les dirigeants d’entreprise à « se développer une colonne vertébrale » et à résister aux foules en ligne.

«Les patrons doivent rester fermes. Et s’ils ne le font pas, cela deviendra de pire en pire », a-t-il déclaré.

« Quand cette foule réveillée revient, comme ils l’ont fait pour cette jeune rédactrice en chef de Teen Vogue, qui a perdu son emploi avant même de pouvoir commencer, il faut que les gens de Conde Nast disent: « Non, ne pas avoir ça, désolé, c’est parti Wokies , « et elle garde son travail. »