Piers Morgan a de nouveau visé Rita Ora après que la chanteuse en difficulté ait été critiquée pour une deuxième violation des règles de verrouillage.

La pop star s’est excusée la semaine dernière après avoir organisé une grande fête pour son 30e anniversaire, ce qui l’a amenée à payer une amende énorme de 10000 £.

Ce week-end, elle a fait la une des journaux après avoir admis qu’elle avait auparavant ignoré les demandes de quarantaine du gouvernement.

Hier, elle s’est à nouveau excusée après avoir échoué à s’isoler pendant deux semaines après son retour d’un voyage de travail en Égypte.

L'Égypte ne figure pas sur la « liste sûre » des pays du Royaume-Uni, ce qui signifie que toute personne qui rentre chez elle est tenue par la loi de mettre en quarantaine.







L’animatrice de Good Morning Britain, Piers, a attrapé la star après sa dernière erreur.

Il l’a qualifiée d ‘ »égoïste » après son premier faux pas – et est revenu pour une seconde fois après la dernière histoire.

Il a tweeté: « Suggérer @Rita Ora arrête de parler de son soutien au NHS, pour qui sa propre mère travaille, et arrête également de faire des choses qui rendent la vie des agents de santé plus difficile. »

Rita s'est précédemment prononcée en faveur du NHS alors que sa mère, Vera Sahatciu, travaille comme psychiatre et est revenue sur la ligne de front pour aider pendant le premier pic de la pandémie.







Hier, Rita a publié une autre déclaration – quelques jours après ses excuses pour son parti.

«J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement corporatif pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes», a-t-elle déclaré.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise.

«Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je me suis excusé plus tôt cette semaine.

« Je m'excuse encore, sans réserve. Je voudrais ajouter que j'ai été testé par la suite, y compris aujourd'hui, et que je reste négatif pour Covid-19 et il en va de même pour tous les membres de ma famille immédiate qui forment ma bulle de soutien. »









La chanteuse serait maintenant déterminée à découvrir qui était le dénonciateur du parti après avoir accepté de payer une amende de 10000 £ pour ses célébrations illégales.

Rita cherche à suivre les traces de Coleen Rooney, qui est dans une bataille juridique avec Rebekah Vardy, dans ce qui a été surnommé le procès Wagatha Christie.

On dit que la star a un «plan de match» en vue d’exposer la personne qui avait dévoilé sa fête.

Rita s’est depuis retirée d’une apparition au Jonathan Ross Show d’ITV

