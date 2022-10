Piers Morgan dénonce les militants «crétins» pour avoir versé du lait dans les allées du supermarché écossais

PIERS Morgan a critiqué les militants «crétins» qui ont versé du lait dans les allées d’un supermarché d’Édimbourg.

Des images choquantes publiées sur le compte Twitter d’Animal Rebellion montrent deux militants organisant une manifestation dans une succursale de Waitrose en faisant un énorme gâchis.

Les militants ont organisé une manifestation à Waitrose à Édimbourg

Piers Morgan a critiqué les militants Crédit : La Méga Agence

Un autre individu se tenait à proximité portant une pancarte autour du cou qui disait «Plant Based Future» sous le regard perplexe des spectateurs.

Une déclaration publiée par Animal Rebellion disait: «Des coulées de lait se produisent actuellement à travers le Royaume-Uni.

“Tous sont des individus concernés qui demandent au gouvernement de nous donner un avenir vivable, un #PlantBasedFuture.

“Voici la dernière coulée de lait qui se passe à Edinburgh Waitrose.”

Mais Piers ne l’avait pas.

Après avoir vu les images, il a tweeté : “Vous n’êtes pas des ‘individus concernés’ – vous êtes des crétins pathétiques en quête d’attention.”

La manifestation faisait partie des efforts coordonnés qui ont eu lieu aujourd’hui dans des magasins comme Waitrose, Whole Foods et Marks and Spencer à Londres, Manchester, Norwich et Édimbourg.

Des images de chaque endroit montrent plusieurs manifestants versant du lait prélevé sur les étagères sur le sol et les vitrines.

Le groupe a déclaré qu’il appelait à un avenir basé sur les plantes et a souligné la nécessité d’aider les agriculteurs à passer à un système alimentaire durable à base de plantes.

Des membres ont également fait la une des journaux le mois dernier pour avoir jeté de la peinture blanche sur les chambres du Parlement.

Quatre membres d’Animal Rebellion, qui se sont collés au trottoir, ont également été retirés.

Ils ont aspergé la passerelle avec des gallons de faux lait.

L’un d’eux a déclaré: «Liz Truss doit agir sur l’élevage laitier.

“Le changement climatique, que l’élevage laitier aggrave, est le plus gros problème de notre époque.”

Animal Rebellion a déclaré que ses partisans avaient agi comme une “escalade de leur future campagne à base de plantes”.

Au cours de l’été, ils ont révélé un complot visant à fermer des fermes laitières et des usines, plongeant la Grande-Bretagne dans une pénurie de lait.

Ils ont averti que 500 militants bloqueraient les centres de distribution et rempliraient les chariots des supermarchés de lait pour empêcher les clients de l’acheter.

