Piers Morgan dénonce la foule anti-verrouillage «ignorante» après que le journaliste de la BBC Nick Watt ait été traqué par des manifestants à Westminster

PIERS Morgan a qualifié les manifestants anti-verrouillage de «dégoûtants» après avoir chassé le rédacteur politique de Newsnight de la BBC à Downing Street.

Nicholas Watt était entouré d’une foule hurlante qui l’appelait un « c *** » et lui bloquait le chemin alors qu’il tentait de s’échapper.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Nicholas Watt était entouré d’une foule aboyante Crédit : Kirby Jones



Hier, un grand rédacteur en chef de la BBC a été poursuivi dans les rues de Londres par des manifestants anti-verrouillage

Piers Morgan a dénoncé ceux qui harcelaient le journaliste de la BBC Crédit : pixel8000

L’ancien animateur de Good Morning Britain, Piers, a fustigé le groupe qui harcelait le journaliste, les qualifiant de « racaille ignorante ».

M. Watt a été filmé alors qu’il tentait de se frayer un chemin à travers Whitehall près de la police dans des vestes haute visibilité avant que la foule ne s’abatte sur lui.

Un certain nombre de personnes ont commencé à pointer du doigt le journaliste, avant de le suivre et de crier des injures ignobles.

Posté sur Twitter, Piers a déclaré: «Une racaille ignorante dégoûtante.

« Trop épais pour réaliser que ce journaliste n’a rien à voir avec les politiques du gouvernement. »

Les commentaires de Piers interviennent après que Priti Patel a condamné les images publiées en ligne montrant le journaliste harcelé.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: « La vidéo de Nick Watt de BBC Newsnight abusé par une foule est épouvantable et pénible.

« Ce comportement n’est jamais acceptable. La sécurité des journalistes est fondamentale pour notre démocratie.

« Ce mois-ci, le gouvernement a lancé une consultation pour mieux comprendre la nature et le volume des menaces et des abus contre les journalistes qui opèrent au Royaume-Uni. »

Nicholas Watt, rédacteur politique de Newsnight, a été pourchassé par une foule aboyante

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a qualifié le comportement de la foule d' »épouvantable » Crédit : PA

L’un a semblé le pousser avant de se mettre sur son chemin

L’animateur du match du jour, Gary Lineker, a également qualifié les images virales de « totalement déprimantes ».

Le rédacteur en chef du service de presse de la BBC, Neil Henderson, a tweeté la vidéo, commentant : « Un correspondant de la BBC faisant son travail à Whitehall hier. Où cela s’arrête-t-il ?

Une collègue journaliste de la BBC, Allie Hodgkins-Brown, a critiqué la foule en écrivant sur Twitter : « C’est affreux. Dans le centre de Londres 2021. Pas d’accord avec nous très bien. Éteignez-nous bien, mais aucun journaliste ne mérite ça.

Stefan Simanowitz a ajouté : « Des images troublantes de Nick Watt de BBC Newsnight, poursuivi par des manifestants anti-verrouillage

« @umairh écrivait récemment « La Grande-Bretagne – la douce, la sage, l’intelligente et la vaste – a été incendiée. C’est devenu une nation affligée d’un rêve fiévreux de nationalisme ».

M. Watt a été filmé pour la première fois en train de traverser rapidement Whitehall près de la police dans des vestes haute visibilité.

Dans les images, le journaliste – qui portait une lanière bleue de la BBC autour du cou – a ensuite été suivi de près par un homme portant un gilet en cuir et une femme blonde en minirobe qui l’ont pointé du doigt.

M. Watt, qui portait un masque facial bleu, s’est ensuite retourné pour échapper à leur chemin – seulement pour qu’une foule d’environ 15 personnes le poursuive à travers une route.

Le journaliste, qui portait une lanière bleue de la BBC, a été poursuivi par une foule de militants

M. Watt a été rapidement suivi par une foule alors qu’il traversait Whitehall

M. Watt a finalement été contraint de courir pour se mettre en sécurité derrière les barrières de Downing Street

Mais plus rapidement suivi – et les militants sont devenus méchants, lui criant des injures alors qu’il gardait la tête baissée.

Un homme vêtu d’une veste bleu marine a ensuite attrapé M. Watt par l’épaule alors qu’il enregistrait l’incident avec son téléphone portable.

D’autres lui ont crié : « Pourquoi as-tu menti ? »

Le journaliste a finalement été forcé de s’enfuir alors que la foule se pressait et commençait à huer.

Il est retourné à la file des flics – et a traversé une barrière dans Downing Street pour s’échapper alors que les manifestants criaient: « Honte à vous. »

Dans un communiqué, la BBC a déclaré : « Ce comportement est totalement inacceptable.

« Tous les journalistes devraient pouvoir effectuer leur travail sans intimidation ni entrave. »

Le ministre des Médias, John Whittingdale, a ajouté sa condamnation et a déclaré qu’un plan d’action national annoncé en mars comprendrait des mesures telles que la formation de la police et la promesse d’une « action dure » de la part des procureurs et des plateformes de médias sociaux.

Jo Stevens, secrétaire à la culture de l’ombre du Labour, a déclaré: « Ces images extrêmement troublantes montrant clairement l’intimidation d’un journaliste dans l’exercice de son travail sont absolument inacceptables et devraient être condamnées dans les termes les plus forts.

« C’est choquant qu’un cordon de la BBC fasse de quelqu’un une cible comme celle-ci. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Nous sommes au courant d’une vidéo circulant en ligne à partir du lundi 14 juin à Whitehall lors d’une manifestation.

« Ce genre de comportement n’est pas acceptable et la police enquête sur l’incident.

« Toute personne disposant d’informations est priée d’appeler le 101 ou les criminels au 0800 555 111. »

L’incident choquant s’est produit quelques heures avant que Boris Johnson n’annonce un report du « jour de la liberté » hier soir.

Il a pris la décision de retarder le déverrouillage après que les experts eurent prédit que 50 000 personnes pourraient mourir au cours d’une troisième vague cet été.