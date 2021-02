FURIOUS Piers Morgan a sauvé la « vermine dégoûtante » sur Twitter qui s’est retournée contre Sir Captain Tom Moore alors qu’il combattait le coronavirus à l’hôpital.

Piers, 55 ans, s’est arrêté avant de jurer contre les trolls en direct sur Good Morning Britain aujourd’hui après s’être moqué du diagnostic mortel du héros national et avoir affirmé qu’il était lié à des vacances récentes à la Barbade.

Piers a fait rage: « Si votre première pensée lorsque vous entendez que Sir Captain Tom Moore se bat contre le coronavirus à l’hôpital, est de le troller lui et sa famille, vous devriez vous regarder.

«Parce qu’ils ont fait un voyage d’une vie parfaitement légal et que nous n’avons aucune idée que cela ait quoi que ce soit à voir avec sa maladie ultérieure deux mois plus tard. C’est une question pour la famille, ils n’ont rien fait de mal.

« Ces crétins anonymes, je les vois se retourner contre Sir Captain Tom Moore, en abusant et en se moquant de celui qui a sauvé ce pays des nazis, qui, âgé de 99 ans, a levé des millions pour le NHS, nous a tous motivés et nous a tous inspirés. Pour ces vermines dégoûtantes à être abusé et se moquer de sa famille à un tel moment, où sa vie est sérieusement préoccupée, est tout à fait méprisable.

«Que sommes-nous devenus quand c’est la réaction instinctive de tant de gens sur les réseaux sociaux assis à la maison en pensant: ‘Je sais, pourquoi ne pas abuser de lui.’

Piers a poursuivi: « Pourquoi ne pas quitter vos fesses négligées et faire quelque chose, élever des milliers.

«Espèce de petite égoïste… Je ne dirai pas le mot mais tu sais ce que tu es.

«Quoi qu’il en soit, nous souhaitons tout le meilleur au capitaine Tom de la part de chaque personne décente du pays, nous envoyons toutes nos pensées et nos prières à votre manière.

La famille de cet homme de 100 ans a été appelée au chevet de son hôpital alors qu’il avait du mal à respirer après avoir été admis à l’hôpital ce week-end.

Il n’avait pas été vu en public depuis son retour de vacances à la Barbade avec sa famille après Noël.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu avec la famille de Sir Tom dimanche soir et a décrit le héros de la guerre comme une «inspiration» en raison de ses efforts pendant la pandémie.

Il a déclaré à Sky News: «J’ai parlé à la famille hier soir et tout ce que je peux dire, c’est que le capitaine Tom Moore a été une source d’inspiration pour tout le monde dans ce pays pendant cette pandémie.

«Je pense que nos pensées et nos prières sont maintenant avec lui et avec sa famille.»

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a également souhaité au capitaine Tom Moore un « rétablissement très rapide ».

M. Wallace a déclaré aux questions de la défense à la Chambre des communes: « Je voudrais profiter de l’occasion au nom de tous les défenseurs pour envoyer au capitaine Sir Tom Moore nos meilleurs vœux pour son rétablissement de Covid.

« Il continue d’être une source d’inspiration pour nous tous et incarne la confiance, le courage et l’esprit d’équipe – qui est la devise du Army Foundation College, à Harrogate, dont il est le colonel honoraire.

«Depuis la recrue la plus récente, nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement.»