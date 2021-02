Piers Morgan n’a pas peur d’élever la voix lors de grilles de personnes sur Good Morning Britain.

Et la star de la télévision bolchique, 55 ans, a plaisanté en disant qu’il avait pratiqué ses tons rugissants dans un post Instagram effronté mardi soir.

Se moquant de sa réputation de grande bouche, l’ancien rédacteur en chef a mis en ligne un cliché amusant où on pouvait le voir posant la bouche grande ouverte devant une grande sculpture de corne.

Alors que Piers se tenait dehors dans le temps hivernal, enveloppé dans un manteau de laine noire, une écharpe, un pantalon chino marron et des bottes, il est apparu dans son élément et a tendu les bras pour un effet dramatique.

Le favori d’ITV s’est moqué de lui-même en écrivant: « Bellow practice » à côté du snap.

Sous l’offrande légère, plusieurs disciples de Piers l’ont taquiné.







(Image: piersmorgan / Instagram)



Un fan a lancé: « Tu n’es pas déjà assez fort. »

Un autre a ajouté: « Piers vous êtes la corne de brume ultime. »

Un troisième a fait écho ludique: « Pas de pratique nécessaire! »

Piers utilise souvent sa plate-forme sur GMB pour s’en prendre aux personnes et aux politiques avec lesquelles il n’est pas d’accord.

Lors de l’émission de mercredi, il a fustigé une fiducie du NHS pour son accusation « honteuse » du personnel du NHS de se garer à l’hôpital.









Le Mirror a révélé en exclusivité que les patrons d’Epsom et de St Helier NHS Trust ont commencé à facturer les travailleurs « pour gérer la demande » et à réduire les longues files d’attente dans ses hôpitaux.

Cependant, cette décision a sans surprise exaspéré le personnel, l’un d’eux disant au Mirror: «Une grande partie du personnel est en colère parce que nous n’avons eu aucun avantage pendant la pandémie.

«Certaines personnes s’isolent, certaines ont Covid, nous avons eu des employés qui sont morts de Covid, y compris des infirmières, des nettoyeurs, des porteurs.

« Nous travaillons nos chaussettes, où est la tape dans le dos? »

Réagissant aux nouvelles de Good Morning Britain aujourd’hui, Piers a qualifié cette décision de «absolument dégoûtante».









Il a fulminé: « Ces employés ont dû supporter les conditions les plus terribles », a fait rage Piers. «Vivez une agonie et un chagrin incessants pendant près d’un an et la récompense est qu’ils reçoivent 500 £ par an de stationnement pour se garer dans l’enceinte de l’hôpital où ils sauvent des vies.

«C’est une honte totale – nous avons fait campagne à ce sujet tout au long de la pandémie et nous avons [Transport Secretary] Grant Shapps plus tard.

« Donc, si vos conseillers vous regardent, la première question sera: » Pourquoi facturez-vous nos agents de santé dans ce pays pour se garer dans les hôpitaux? «

« Ils ne le font pas en Ecosse! Leurs agents de santé sont-ils plus spéciaux? Pourquoi le faites-vous en Angleterre?! C’est honteux que nous fassions payer le personnel du NHS pour se garer dans les hôpitaux et ça doit s’arrêter. »

« Et ces fiducies doivent arrêter cette cupidité! »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.