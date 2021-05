Piers Morgan dans une dispute sauvage avec le nouvel hôte GMB Alastair Campbell disant qu’il n’est «  même pas une célébrité  »

PIERS Morgan est devenu enfermé dans une guerre des mots avec son remplaçant de Good Morning Britain, Alastair Campbell.

L’ancien animateur de GMB, âgé de 56 ans, demandait combien d’argent les célébrités qui «prêchent constamment» sur la santé mentale donnent aux organismes de bienfaisance.

Rex

Alastair Campbell a fait l’ancien travail de Piers Morgan sur Good Morning Britain cette semaine[/caption]

Maladroitement, l’ancien docteur de spin travailliste pensa que Piers se référait peut-être à lui et l’appela.

Mais Piers a répondu sans ambages: « Non, je parlais de célébrités. »

Le Sun a raconté hier comment Piers et Alastair, qui est à l’émission pour la semaine de sensibilisation à la santé mentale, se sont affrontés au fil des ans.

Le problème a commencé aujourd’hui lorsque Piers a tweeté: « Je suis curieux de savoir combien d’argent les célèbres ‘militants pour la santé mentale’ gagnent en prêchant constamment à ce sujet et en exploitant leurs myriades de ‘problèmes’ – et quel pourcentage de cet argent ils donnent à la santé mentale. organismes de bienfaisance de la santé. »

Il a ajouté: « » La victimisation des célébrités est une activité lucrative. «

Alastair a répondu: «Si vous voulez dire moi – et j’ai un compte caritatif qui prend une part de mes revenus, qui va à des causes en lesquelles nous croyons, principalement la santé mentale et l’éducation pour les enfants les plus pauvres.

«Je fais des conférences payantes et je demande souvent que des frais soient payés à des œuvres caritatives.»

Il a ensuite inscrit sur la liste ses associations caritatives, y compris Mind and Rethink, et a déclaré qu’il était un patron du Maytree Respite Center et un ambassadeur des Australiens pour la santé mentale.





