PIERS Morgan a furieusement critiqué Boris Johnson aujourd’hui à propos de la pandémie de Covid après que le Premier ministre ait insisté sur le fait qu’il avait fait «tout ce qu’il pouvait».

La star de 55 ans a critiqué les commentaires du politicien en lançant Good Morning Britain, insistant sur le fait qu’il « doit admettre » qu’il a mal géré les choses.

La diatribe épique de l’hôte a été déclenchée après qu’il a été annoncé hier que le nombre de morts par coronavirus au Royaume-Uni avait dépassé 100000.

Piers a déclaré aux téléspectateurs: « Quelle sombre étape, ce n’est que le chiffre officiel – c’est juste celui que le gouvernement est prêt à admettre – le nombre réel de décès excessifs liés à Covid est nettement plus élevé.

« Boris Johnson est » vraiment désolé « que 100 000 personnes soient décédées – le pire nombre de morts au monde sur la moyenne de sept jours et le cinquième au monde, sachant que les pays qui nous précèdent sont massivement plus grands.

« C’est honteux, et le Premier ministre est ‘vraiment désolé’, il a baissé la tête et a dit toutes les bonnes choses et l’empathie est bien, mais de quoi est-il désolé? Est-il désolé pour l’une des actions qu’il a faites? Parce qu’à en juger par quoi il a dit, non il ne l’est pas.

«Il n’est pas vraiment désolé pour tout ce qu’il a fait de mal: ‘Nous avons fait tout ce que nous aurions pu faire et continuerons de faire tout ce que nous pouvons’ – ce n’est pas un aveu de faire quelque chose de mal, et pourtant la conclusion évidente de cette horrible étape est qu’il fait beaucoup de choses mal et je veux entendre le gouvernement l’admettre. «

Piers et la co-animatrice Susanna Reid ont ensuite dressé une liste de choses qui, à leur avis, le gouvernement a mal agi, notamment le fait d’être en retard pour le verrouillage, de ne pas interdire les rassemblements de masse, d’être lent à l’EPI et de se préparer uniquement à une pandémie de grippe.

Piers a critiqué le gouvernement pour avoir poursuivi l’immunité des troupeaux, lancé un système de test qui « n’a pas fonctionné » et envoyé des personnes âgées de l’hôpital aux maisons de soins sans les tester – « créant une autre épidémie ».

La star a poursuivi: « Tout au long de l’été, qu’avons-nous fait? Manger pour aider, qu’a-t-il fait? Cela a de nouveau excité le virus – des millions de personnes ont été entassées dans un petit endroit. »

Susanna a ajouté: « Nous avons ignoré les conseils d’un disjoncteur et avons été en retard sur le verrouillage en novembre, ce qui n’était pas du tout un verrouillage strict, puis à la fin, le gouvernement a annoncé qu’à Noël, nous pourrions tous organiser une fête. »

Piers a fait rage: « Chaque étape de la façon dont Boris Johnson a été trop tard, trop hésitante et trop désireux de plaire – écoutant trop d’idiots lui dire: ‘N’ose pas verrouiller, nous pouvons contrôler le virus’.

Ils ont ensuite montré un clip du PM de mars de l’année dernière où il s’est vanté d’avoir serré la main de personnes hospitalisées atteintes d’un coronavirus.

Piers a snipé: « C’est le 3 mars, c’était le Premier ministre de notre pays qui avait à ce stade manqué cinq réunions de la COBRA pour traiter des problèmes domestiques liés à la fin de son mariage, à ses fiançailles, à son bébé, et à tous les d’autres choses qui circulent avec Boris dans sa vie privée.

« Nous n’avons absolument rien fait pour préparer ce pays. »

Hier, le Premier ministre a déclaré que l’énorme nombre de morts au Royaume-Uni «épuise le thésaurus de la misère» et représente «une perte de vies effroyable et tragique».

Il a promis d’assumer « l’entière responsabilité » des décisions prises par le gouvernement tout au long de la pandémie, ajoutant: « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour minimiser les souffrances et minimiser les pertes en vies humaines dans cette pandémie, je suis profondément désolé pour chaque vie perdue. »