Piers Morgan a critiqué Alex Beresford pour avoir lancé une « attaque préméditée » lors de leur dispute à l’antenne avec Meghan Markle qui lui a coûté son travail à Good Morning Britain (GMB) lors de sa première interview télévisée depuis qu’il a quitté l’émission.

Le journaliste de 56 ans a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux le mois dernier après avoir déclaré qu’il « ne croyait pas un mot » de ce que la duchesse avait dit lors de son entretien extraordinaire avec la légende américaine du chat-show Oprah Winfrey.

Cela a conduit à un affrontement explosif en ondes avec le météorologue de GMB Beresford, qui a accusé Morgan d’avoir « saccagé » l’actrice de Suits avant de prendre d’assaut le plateau. Plus tard dans la journée, le chroniqueur de MailOnline a quitté le petit-déjeuner d’ITV.

S’asseyant lundi avec l’animateur de télévision américain Tucker Carlson pour dire « MA vérité » sur la controverse entourant sa critique des Sussex, Morgan a déclaré que les commentaires de Beresford faisaient partie d’une « attaque préméditée ».

Au cours de son entretien d’une heure avec le programme Tucker Carlson Today sur le service de streaming Fox Nation, Morgan a frappé Beresford, appelant le joueur de 40 ans « le gars de la météo » et « pas un journaliste ».

Il a également révélé qu’il était « déçu » par les excuses de sa co-animatrice Susanna Reid après avoir pris d’assaut le plateau – mais a déclaré qu’il pensait qu’elle avait peut-être agi « sous l’emprise de la peur » d’un « énorme Twitter empile si elle l’avait défendu.

Morgan a même versé de l’eau froide sur les allégations selon lesquelles Meghan aurait reçu une couverture raciste dans la presse britannique, disant: « Je n’ai jamais vu cela, je ne le crois pas », soulignant la couverture positive par les médias du mariage royal en 2018.

Au lieu de cela, il a doublé ses commentaires originaux, affirmant qu’il avait raison de ne pas croire le duc et la duchesse dans leur entretien avec Oprah car 17 de leurs affirmations se sont depuis avérées fausses, exagérées ou invérifiables.

L’ancien animateur de GMB a également décrit Meghan comme la « duchesse délirante qui est en train de faire », accusant le couple de « salir, frapper le travail le plus extraordinairement malhonnête » de la famille royale.

Morgan a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux le lendemain de l’interview d’Oprah lorsqu’il a déclaré qu’il « ne croyait pas un mot » de ce que Meghan avait dit à propos du racisme au sein de la famille royale.

S’adressant à Tucker, Morgan a déclaré à propos de Beresford: « C’est le gars de la météo, ce n’est pas un journaliste, c’est quelqu’un que j’ai aidé dans sa carrière comme il me l’a demandé.

« Il m’a envoyé un message privé dans lequel il a exprimé une certaine inquiétude quant à ce qu’il pensait que je ne comprenais pas vraiment d’où venait Meghan Markle en tant que femme biraciale. Il est lui-même un homme bi-racial alors il voulait expliquer alors j’ai dit venez à l’antenne, discutons.

« Mais au moment où il est arrivé à l’antenne, il est venu avec une attaque assez préméditée contre moi à un niveau assez personnel et franchement, je n’allais tout simplement pas l’avoir.

« Je suis parti … j’étais assez en colère sur le moment, il a affirmé que j’avais une vendetta personnelle contre Meghan Markle, ce que je n’ai pas. »

Le journaliste a déballé les événements qui ont conduit à son départ dramatique de GMB

Dans une autre mise à jour partagée vendredi soir, Piers s’est moqué de Meghan, 39 ans, en faisant référence au moment où Oprah, 67 ans, a demandé si elle était « silencieuse ou réduite au silence? » auquel l’épouse du prince Harry, 36 ans, a accusé l’établissement royal de la « faire taire »

Lors de l’affrontement avec GMB, Beresford a répondu aux affirmations de Morgan selon lesquelles il avait l’habitude de parler à Meghan et elle l’a « laissé tomber » une fois qu’elle a commencé à sortir avec le prince Harry.

Il a déclaré: « Je comprends que vous n’aimez pas Meghan Markle, vous l’avez dit si clairement à plusieurs reprises sur ce programme, et je comprends que vous avez une relation personnelle avec Meghan Markle et elle vous a interrompu. »

Beresford a déclaré à Morgan: « Elle a le droit de vous interrompre si elle le souhaite » – ce qui a incité Morgan à quitter ensuite le plateau de GMB.

Tucker a également demandé à Morgan comment il se sentait le lendemain de son départ du plateau, lorsque son co-animateur Reid s’est excusé pour son comportement.

-Il semble que vous ayez de l’affection pour elle, dit Tuckers.

Morgan a répondu: « J’ai été déçu, mais elle aurait pu le faire sous l’emprise de la peur, que si elle parlait trop haut en ma faveur, la même chose pourrait lui arriver. Il y aurait une énorme pile de Twitter. Par une foule orchestrée.

L’ancien rédacteur en chef du Daily Mirror a également déclaré qu’il doutait que Meghan ait fait l’objet d’une couverture raciste par la presse britannique.

Morgan a déclaré à Tucker: « Contrairement à ce que de nombreux Américains ont été amenés à croire, la couverture médiatique de ces deux-là jusqu’au mariage était complètement euphorique. Tout le monde en Grande-Bretagne était ravi que nous ayons finalement une mariée non blanche dans la famille royale, cela ne s’était pas produit.

«Nous en étions tous très heureux. J’ai écrit à quel point c’était merveilleux le jour du mariage. Ce récit depuis le début selon lequel elle a été bombardée d’une couverture de presse horrible, haineuse et raciste est une autre charge fallacieuse d’absurdités alimentées par l’émission d’Oprah Winfrey où ils ont fait la une des journaux, dont beaucoup avaient été délibérément coupés pour créer une erreur d’interprétation. impression, et beaucoup étaient en fait des tabloïds américains et non britanniques.

Mais non, il fallait croire que Meghan Markle avait été ciblée pour sa couleur de peau par les tabloïds britanniques bestiaux.

« Je n’ai jamais vu cela, je ne le crois pas, je suis moi-même un ancien éditeur de tabloïd britannique et je saurais s’il y avait une couverture raciste dans les journaux britanniques et qu’il n’y en avait pas.

« Il y en a peut-être eu sur les réseaux sociaux parce que c’est un cloaque, nous le savons, mais je ne l’ai pas vu dans la presse britannique grand public. »

Morgan s’est assis pour son propre dire-tout avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusé lundi, où il a juré de révéler « MA vérité » sur la controverse entourant sa critique de Meghan et Harry qui a conduit à son départ de Good Morning Britain

Dans son interview à la bombe, Morgan a accusé Meghan et Harry d ‘« hypocrisie totale’ ‘lors de leur entretien avec Oprah et du « calomnie le plus extraordinairement malhonnête, le travail de frappe’ ‘de la famille royale.

Morgan a également déclaré qu’il avait le soutien du public, disant à Tucker: « Vieux, jeune, noir, blanc, cela n’avait pas d’importance. Ils sont venus vers moi en masse toute la journée, tous les jours.

L’ancien hôte de GMB a déclaré que les gens étaient d’accord avec ses commentaires sur Meghan ou défendaient son droit à la liberté d’expression. «Le peuple britannique a vu à travers cela», a-t-il déclaré à Tucker.

Morgan a déclaré qu’il avait reçu « beaucoup » d’offres d’emploi depuis son départ de Good Morning Britain et a exploré les circonstances entourant son départ.

Il a admis qu’il n’aurait pas dû quitter le plateau lors de sa dispute avec Beresford, mais a déclaré qu’il « n’aimait pas particulièrement » les excuses de Reid pour lui.

Cependant, Morgan a poursuivi: « Je pense honnêtement qu’elle était en proie à la peur. Je pense qu’elle craignait que si elle allait trop loin en disant de belles choses à mon sujet, la même chose pourrait lui arriver, qu’il y ait une énorme pile de Twitter sur.

Dans son interview d’une heure, Morgan a décrit Meghan, qui est devenue célèbre en jouant dans le drame télévisé Suits, comme la « duchesse délirante qui est en marche ».

Critiquant le couple pour ses accords commerciaux avec Spotify et Netflix, Morgan a déclaré: « Ils ne gagnent pas tout cet argent grâce au talent – Meghan était une actrice OK dans une émission que peu de gens ont regardée ».

Et à propos d’Harry, Morgan a fait l’éloge de son travail dans les forces armées, avant d’ajouter: « Qu’est-il arrivé à ce type? Qu’il est devenu ce gamin pleurnichard au milieu de la trentaine se plaignant que son père ne finance toujours pas tout ce qu’il fait.

Interrogé par Tucker sur ce que l’avenir réserve au duc et à la duchesse, Morgan a déclaré: « Elle a fait ses preuves en abandonnant tout le monde et tout quand ils cessent de lui être utiles, alors mon conseil à Harry est de s’assurer que vous restez utile.

« Et son utilisation principale, me semble-t-il, est qu’il a un titre royal et elle a exploité impitoyablement ce titre à hauteur de centaines de millions de dollars. »

Il a accusé le couple d’avoir raconté « tant de whoppers ridicules » lors de leur entretien de mars avec Winfrey et a rejeté les affirmations selon lesquelles il était raciste pour ne pas les croire.

Morgan a déclaré que l’interview était « collante, insipide, malhonnête et j’ai peur, je crois, dans certains cas, de mentir carrément à l’échelle mondiale ».

Et il a utilisé son apparition dans l’émission de Tucker pour dénoncer ce qu’il a décrit comme la « foule réveillée » et a exhorté le public à « se lever et à dire ‘non’ ‘.

Il a souligné le départ récent de Sharon Osbourne d’une émission de discussion aux États-Unis comme un exemple de soi-disant culture d’annulation.

Osbourne a quitté The Talk après avoir défendu Morgan contre des allégations de racisme suite à ses commentaires sur Meghan.