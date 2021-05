Piers Morgan conseille au nouvel hôte du GMB de «  se retenir  » après que des opinions enflammées l’aient vu expulsé de l’émission ITV

PIERS Morgan a conseillé au nouvel animateur de Good Morning Britain de «se retenir» après que ses opinions enflammées l’aient vu expulsé de l’émission ITV.

Le journaliste, 56 ans, s’est moqué du Tweet de soutien de l’émission matinale d’ITV à Alastair Campbell, qui sera un nouveau présentateur invité.

Rex

Piers Morgan a donné un conseil à Alastair Campbell[/caption]

Le compte GMB a écrit jeudi après-midi: «Bienvenue dans l’équipe! Lever la main Nous ne pouvons pas attendre des débats enflammés, ne retenez pas le feu »

Piers a répondu: « Je retiendrais @campbellclaret .. »

Piers – qui a animé l’émission pendant cinq ans – a quitté de façon sensationnelle Good Morning Britain le mois dernier à la suite d’un affrontement enflammé à l’antenne avec sa co-star Alex Beresford.

Il a dramatiquement pris d’assaut le plateau après qu’Alex ait accusé Piers d’avoir une rancune personnelle contre Meghan Markle, le présentateur ayant suscité plus de 40000 plaintes à l’Ofcom pour des commentaires qu’il avait faits à propos de la duchesse la veille.

ITV

Piers a quitté GMB en mars[/caption]

Maintenant, Alastair Campbell a insisté sur le fait qu’il n’était pas le nouveau Piers Morgan plus tôt jeudi.

L’ancien spin doctor travailliste se présentera aux côtés de Susanna Reid en tant qu’hôte invitée du lundi 10 au mercredi 12 mai.

Son passage tombe pendant la semaine de sensibilisation à la santé mentale, ce qui est important pour l’ancien bras droit de Tony Blair après ses propres batailles en matière de santé mentale – y compris une lutte contre la dépression, sur laquelle il a écrit un livre sur l’année dernière.

Alastair a rendu visite au plateau aujourd’hui avant d’accueillir l’émission et a déclaré aux fans: «C’est tellement bizarre de porter un costume et une cravate. J’ai été à @GMB pour vérifier le président du présentateur et voir si je peux faire face à la technologie! «

Rex

Alastair présentera aux côtés de Susanna Reid[/caption]

Twitter

Alastair – photographié avec Charlotte Hawkins – dit qu’il ne sera pas le nouveau Piers[/caption]





Il a insisté: «Et non, je ne suis PAS le nouveau @piersmorgan MAIS je présenterai aux côtés de @ susannareid100 du 10 au 12 mai lors de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

«En plus des nouvelles habituelles, des opinions et des interviews dans l’espoir d’attirer l’attention sur les problèmes de MH que GMB défend depuis longtemps. Mais aussi désireux de rester coincé dans toutes les grandes histoires politiques après les élections du 6 mai. Pas de piano! J’aurais aimé être sur ce matin! #Johnlewisnightmare #Nolan #wallpaper. «

Susanna a travaillé avec une série de différents présentateurs de l’émission, dont Ben Shephard et Adil Ray.