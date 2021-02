Piers Morgan confirme qu’il manquera GMB toute la semaine

PIERS Morgan a révélé hier soir qu’il serait absent de Good Morning Britain toute la semaine – mais les fans qui ont manqué le message étaient confus lorsqu’ils se sont réveillés.

L’hôte tenace et co-star Susanna Reid est en vacances pour une semaine à mi-parcours, avec Kate Garraway et Ben Shephard.

Hier soir, Piers a reçu une forte réaction après avoir critiqué l’annonce du bébé du prince Harry et de Meghan Markle.

Quand un de ses partisans a dit que cela allait rendre le GMB d’aujourd’hui « insupportable », Piers a répondu: « Détendez-vous Janine, je pars pour une semaine. »

Cependant, tout le monde ne l’a pas repéré et certains ont tweeté leur confusion ce matin.

Un posté: « où est @Piers ???? A-t-il déjà plus de temps libre ??? «

Un autre a dit: « Où êtes-vous aujourd’hui Piers? Pas de GMB ?? »

Hier, Piers a critiqué la photo de grossesse « ringarde » de Meghan Markle et du prince Harry alors qu’il les accusait de « tentative d’attirer davantage l’attention des médias ».

Le journaliste critique le couple depuis qu’ils ont quitté la famille royale pour s’installer aux États-Unis.

Le tweet de Piers a été aimé et retweeté des milliers de fois en quelques minutes alors qu’il visait le couple lors de l’annonce de leur bébé le jour de la Saint-Valentin.

Le couple avait partagé une photo en noir et blanc d’eux-mêmes sous un arbre, Harry posant sa main sur la tête de Meghan alors qu’elle berçait sa bosse.

L’animateur de télévision âgé de 55 ans a tweeté l’image avec son message à ses 7,7 millions d’abonnés alors qu’il fustigeait le duc et la duchesse de Sussex.

« Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient enceintes et ont publié cette photo ringarde d’eux-mêmes pour s’assurer que les médias donnent plus d’importance à l’histoire de leur vie privée – dans leur dernier effort courageux pour empêcher les mêmes médias de se concentrer sur leur vie privée », a-t-il écrit. .

Piers s’en prend régulièrement au couple avec des diatribes et des moqueries depuis qu’ils ont quitté les Royals pour se frayer un chemin au début de 2020.

Et il y a quelques jours à peine, il a exhorté la reine à dépouiller définitivement le prince Harry de ses titres militaires parce qu’il ne peut pas être un «général de fauteuil absent».

Sa dernière attaque est survenue alors que Harry et Meghan ont dit aux fans que leur fils Archie allait être un grand frère car ils attendaient leur deuxième enfant.

« Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère », a déclaré un porte-parole du couple.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant. »