PIERS MORGAN a révélé que les patrons de Strictly Come Dancing lui avaient demandé d’apparaître dans l’émission – mais la BBC ne pouvait pas se le permettre.

L’écrivain du Sun était recherché pour la série 2022, finalement remportée par le présentateur animalier Hamza Yassin.

Piers, 58 ans, a déclaré : « Cela m’a été strictement demandé l’année dernière. Il n’y avait pas assez d’argent.

« Si vous voulez que je m’humilie sur une piste de danse, Dancing With The Stars in America m’a proposé 150 000 $ lorsque je tournais America’s Got Talent.

« Et j’ai dit : « Revenez me voir si c’est 1,2 million de dollars ». Ils ne sont pas encore revenus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reconsidérerait un jour l’offre de la BBC, l’animateur de Talk TV a répondu avec un sourire : « Je ne veux pas mettre les autres candidats sous ce genre de pression.

« Regardez ce torse naturel dansant. »

La chaîne de télévision Motormouth a été juge pour America’s Got Talent dans six séries des années 2000, aux côtés de stars telles que feu Jerry Springer et Sharon Osbourne.

Ant et Dec ont toujours désigné Piers comme un camarade de camp de rêve pour I’m A Celebrity d’ITV. . . Fais-moi sortir d’ici!

Mais dans un affront public, il a écrit en ligne l’année dernière : « Dans l’ensemble, je préfère manger mes propres testicules. »