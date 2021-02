PIERS Morgan a confirmé son retour de Good Morning Britain demain après avoir révélé que le «long» semestre «ne l’avait pas brisé».

Le présentateur de télévision a posté un cliché fatigué de lui-même avec du chaume et des lunettes de soleil sombres alors qu’il assurait aux fans sa présence dans l’émission de lundi.

Piers, 55 ans, a légendé la photo: «Cela fait dix jours … mais cela ne m’a pas brisé.

« Rendez-vous sur @gmb demain matin. #LockdownHalfTerm ».

Commentant son apparence, l’un de ses disciples a dit: « Jésus-Christ, ça va? »

Alors qu’un autre a commenté: « Tu as l’air cassé ».

Et: « Vous avez l’air d’avoir besoin d’un bon lavage ».

Mais la majorité semblait excitée à son retour au programme.

« Yessssssss enfin, vous nous avez tous manqué », a déclaré un fan.

« Ce n’est jamais pareil sans toi et tes plaisanteries 😊 »

Un autre a ajouté: « Merci mon Dieu de ton dos » (sic) «

Piers, franc-parler, était absent de la populaire émission du matin, ainsi que sa co-animatrice habituelle Susanna Reid.

Le couple a de jeunes enfants – Susanna, 50 ans, est maman de trois enfants – et aime passer les vacances scolaires avec eux.

Piers est marié à l’écrivain Celia Walden et ils ont ensemble une fille de neuf ans appelée Elise.

La star est également papa de Spencer, 27 ans, Stanley, 23 ans, et Albert, 20 ans, de son premier mariage avec Marion Shalloe.

Et ce fut une semaine mouvementée pour le père de quatre enfants qui plus tôt cette semaine a révélé que la police prenait au sérieux une menace de mort ignoble contre lui et sa famille.

Les agents se sont rendus au domicile de Piers mercredi soir pour prendre une déclaration après qu’un yob malade ait commenté une photo de lui et de son fils Spencer menaçant de les tuer.

S’adressant à Twitter, Piers a fait le point en écrivant: « Eh bien, ils [police] je prends définitivement ça au sérieux … ils font le tour de ma maison en train de prendre une déclaration. «

Il est venu en réponse à un adepte de Twitter qui avait écrit: « Malheureusement Piers quand il s’agit de médias sociaux, la police fait très peu. C’est ce que j’ai trouvé à Merseyside de toute façon. Ils n’ont pas les ressources ou le temps pour retracer les comptes. »

La police a confirmé au Sun: « Le mercredi 17 février, la police a reçu un rapport faisant état de communications malveillantes concernant des messages envoyés sur les réseaux sociaux. Des agents se sont entretenus avec le plaignant en personne.

« À ce stade précoce, on pense que la personne responsable des publications a peut-être supprimé les comptes de médias sociaux associés. Les enquêtes sont toujours en cours. »

Après avoir été ciblé par le troll, Piers est sorti en se battant et a demandé de l’aide pour révéler son identité.

Il a écrit: « Un autre jour, une autre menace de mort … celle-là de quelqu’un utilisant le nom de ‘stevienewcombe’ sur Instagram. Quelqu’un sait qui il est? Voyons à quel point il se sent grand et dur quand je lui donne la visibilité qu’il mérite. »