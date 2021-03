PIERS Morgan a comparé le prince Harry et Meghan Markle «embarrassants» à des dictateurs comme Kim Jong-un après la publication du premier aperçu de leur interview à Oprah.

Le présentateur de 55 ans n’a pas pu cacher son indignation lors de Good Morning Britain d’aujourd’hui, où il a verrouillé les cornes avec la co-animatrice Susanna Reid à propos de la paire.

Il a lancé l’émission en déclamant à propos de Harry et Meghan faisant l’interview, ainsi que de l’apparition de Harry dans l’émission américaine de James Corden la semaine dernière – après avoir précédemment demandé la confidentialité.

Susanna lui a dit: « Ce à quoi il s’oppose, c’est la négativité – c’est toxique! »

Piers a rétorqué: « Ils veulent seulement une couverture médiatique positive, qui d’autre veut ça? Vladimir Poutine, Kim Jong-un – ils veulent seulement une couverture médiatique positive, n’est-ce pas?

« Ce n’est pas comme ça que ça marche dans une démocratie! »

Stupéfaite Susanna a ri en réponse: « Vous les comparez aux dictateurs internationaux?! »

Kim Jong-un est le guide suprême de la Corée du Nord et Poutine le président de la Russie.

Son co-animateur a poursuivi: « Ce ne peut pas être seulement moi qui vois le prince Harry au sommet d’un bus à toit ouvert, cela ne devient pas plus embarrassant que cela – être dans un bus à toit ouvert à Hollywood, en train de parler intimité. »

Susanna a continué à argumenter: « Vous ne comprenez pas, ce n’est pas qu’ils veulent être à 100% privés, ils ne veulent pas de la négativité toxique qu’ils ressentaient. »

Plus tard, elle a critiqué Piers pour son utilisation de « langage négatif » après avoir accusé Harry et Meghan de « cracher » et de « bêler » dans leur conversation d’Oprah.

Susanna a souligné: « Écoutez-vous, même l’utilisation du mot » crachat « – pourquoi devez-vous utiliser un mot aussi horrible et négatif? Ils s’ouvrent! »

Ce n’est pas la première fois que la paire de téléviseurs se heurte à la famille royale, Piers gémissant: « Vous êtes censé être journaliste! » à Susanna la semaine dernière sur le même sujet.

Susanna, 50 ans, a déclaré lors du débat houleux: « Ne comprenez-vous pas la différence entre le fait de vouloir un certain contrôle sur ce qui est rendu public? Cela s’appelle des limites! »

Piers répliqua: « Vous êtes censé être journaliste, comment pouvez-vous penser ça? »

Ce n’était pas le seul affrontement entre Harry et Meghan de Piers ce jour-là, avec un invité de Good Morning Britain qui le qualifiait également de « bébé homme petit et fragile » plus tard dans la série.

Piers Morgan dit à Susanna Reid « Vous êtes censé être journaliste » alors qu’elle défend le prince Harry et Meghan Markle pour avoir fixé des « limites » dans le domaine de la vie privée

Le Dr Shola Mos-Shogbamimu défendait le couple – insistant sur le fait que Piers a une vendetta personnelle contre Meghan parce qu’elle l’a « rejeté » une fois – faisant référence aux affirmations du présentateur que Meghan l’a « fantôme » après avoir rencontré Harry l’ayant déjà rencontré pour un verre dans son local. pub.

Piers a semblé prendre les commentaires du Dr Shola dans sa foulée, se moquant du débat tendu sur les médias sociaux par la suite où il a dit qu’il « aime son style ».