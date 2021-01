PIERS Morgan a déclenché une dispute honteuse avec Susanna Reid, co-animatrice de GMB, affirmant qu’elle n’a jamais été aussi lourde.

Piers, 55 ans, a admis qu’il était lui aussi à son apogée et qu’il devait se battre pour sortir du bord de l’obésité.

Il a déploré son gain de poids de verrouillage dans un podcast en disant: «Susanna et moi, nous n’avons jamais été plus lourds.

«Je suis environ 16 pierres, 6 pieds 1 pouces et je plane sur cet indice de masse corporelle (IMC) classé comme obésité. Je ne veux pas y arriver. Je veux descendre en dessous de 100 kilos (15 livres 10 livres). «

La paire de téléviseurs se sont moqués du poids de l’autre dans le passé, bien que Susanna, 50 ans, n’apprécie peut-être pas les derniers commentaires de Piers.

Une source a déclaré: «C’est essentiellement une grosse honte. Susanna peut prendre une blague, mais c’est peut-être un peu trop loin.

Elle l’a précédemment appelé une «grosse personne» et «potelé» dans leur émission de petit-déjeuner.

Piers a plaisanté: « Je signalerai Susanna aux RH pour m’avoir fait honte au travail. »

Elle l’a également jibé lors d’un voyage chez McDonald’s, Piers lui répondant: «Merci encore de m’avoir fait honte.»

Un poids santé pour sa taille et son âge est de dix pierres pour 13 livres de 7 livres.

Le calculateur de l’IMC du NHS suggère qu’il est à risque de diabète de type 2 et de maladie cardiaque.

Piers a déclaré au podcast The Mid-Point qu’il visait à vaincre le renflement via son vélo d’exercice, et moins de pain et de vin rouge.

Il a admis: «Ce ne sera pas facile.»

