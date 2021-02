SARAH Palin s’est heurtée à Piers Morgan après avoir affirmé que les gens DEAD avaient voté aux élections américaines.

L’ancien gouverneur de l’Alaska est apparu sur Good Morning Britain pour parler du procès de destitution de Trump et du résultat des élections de novembre.

Cependant, les esprits ont éclaté lorsque l’ancien candidat à la vice-présidence a affirmé que des «manigances» avaient eu lieu dans l’isoloir.

S’exprimant via un lien vidéo, elle a déclaré: « Combien de zones de vote ont dû produire leurs listes électorales et ils ont montré qu’il y avait plus de votes qu’il n’y avait d’électeurs dans certains districts? »

Piers a répondu: « Où est la fraude?

Sarah a alors répondu: « Je vous dis où étaient les manigances.

«Et tous les morts qui ont voté?

« Cela n’a pas été prouvé, vraiment? »

« Regarde juste les morts qui ont voté et reviens me voir et dis-moi » oui, ils n’ont pas voté « … »

Piers a répondu en disant: « Sarah, nous aimons vous avoir sur le programme – mais aujourd’hui vous êtes venu aujourd’hui et avez dit des bêtises. »

La mère de cinq enfants, qui était la candidate de John McCain aux élections de 2008, a défendu Donald Trump après les émeutes du Capitole le 6 janvier.

Après que Trump ait refusé d’accepter les résultats de l’élection, il a organisé un rassemblement à Washington DC quelques heures avant que la victoire de Joe Biden ne soit certifiée par le Congrès.

Le républicain impétueux a alors dit à la foule rapide de marcher sur le Capitole et «d’être fort» et de ne pas «montrer de faiblesse».

Pourtant, Palin affirme que Trump a dit à ses partisans de protester «pacifiquement» et de «ne pas enfreindre la loi».

Elle a déclaré: «Le président a dit à ceux qui assistaient au rassemblement d’aller manifester pacifiquement, patriotiquement et légalement.

« Donc, ces idiots qui ont pris d’assaut le Capitole et maintenant ils blâment le président pour leurs propres actions

« Je pense que c’est un symptôme d’un problème de société où les gens ne peuvent tout simplement pas assumer la responsabilité de leurs actes stupides et criminels. »

La prise d’assaut du bâtiment du Capitole le 6 janvier a conduit Trump à être destitué pour la deuxième fois.

Son procès de destitution commence aujourd’hui après avoir été accusé d ‘«incitation à l’insurrection» par les démocrates.

La défense de Trump a qualifié le procès d ‘ »absurde et inconstitutionnel ».

Le républicain est le seul président américain de l’histoire à avoir été mis en accusation à deux reprises.

Et il n’est que l’un des trois à avoir été mis en accusation.