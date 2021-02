Piers Morgan a répondu au désir du prince Harry de conserver ses titres militaires, un an après « Megxit ».

Le présentateur de Good Morning Britain, âgé de 55 ans, a été un fervent dissident contre la décision de Harry et Meghan de quitter la famille royale et de s’installer en Californie.

Il a affirmé que le duc de Sussex avait l’air « complètement misérable » dans un essai pour MailOnline et a demandé où est le « jeune homme joyeux et effronté que tout le monde aimait parce qu’il n’a jamais pris la vie trop au sérieux? »

Il semblerait que le prince Harry soit sur une autre voie de collision avec sa grand-mère, la reine, alors qu’elle s’apprête à prendre une décision concernant ses titres militaires honorifiques.

Piers s’en est pris à Harry, disant que son attitude était devenue «très ennuyeuse et plutôt triste».







(Image: Getty Images)



En janvier dernier, après qu’Harry ait quitté le service royal, Piers dit qu’il a été « forcé d’abandonner son poste de capitaine général des Royal Marines, commandant aérien honoraire de la RAF Honington à Bury St Edmunds et commodore en chef, Petits navires et plongée, Royal Naval Command pendant un an en attendant un examen du palais de Buckingham sur «Megxit» ».

Il a maintenant exhorté Sa Majesté à continuer avec sa conviction qu’Harry ne peut pas être un royal « à moitié, à moitié » et l’empêcher de se voir attribuer à nouveau certains des titres.

Harry a servi pendant 10 ans dans les forces armées et a effectué deux tournées en Afghanistan, s’élevant au rang de capitaine au cours de sa carrière.

Piers a écrit que si Harry « mérite un grand crédit pour la création des brillants Jeux Invictus pour les vétérans blessés », il soutient que « rien de tout cela ne justifie qu’il soit autorisé à conserver les titres militaires honorifiques qui lui ont été attribués grâce à son statut royal alors qu’il exerçait encore des fonctions royales. »







(Image: Getty Images pour BAFTA LA)



Piers continue d’ajouter que « personne ne remet en question sa loyauté personnelle envers l’armée …

« Ce qui est remis en question, c’est sa capacité à s’engager physiquement, au Royaume-Uni, dans les trois organisations militaires qu’il veut représenter. »

Piers estime que le duc de Sussex ne veut que les titres car ils « le rendront encore plus attrayant commercialement dans un pays qui vénère l’armée ».

Dans un dernier coup sauvage à Harry, Piers a ajouté: « Au moment où lui et sa femme ont quitté la Grande-Bretagne pour une nouvelle vie de célébrité en Amérique, ils ont renoncé à leur droit de troquer leur association royale. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.