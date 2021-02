Piers Morgan a de nouveau pris pour cible Meghan Markle et le prince Harry alors qu’il démonte furieusement leur annonce de grossesse.

La nouvelle qu’Archie sera un grand frère en a ravi beaucoup, mais le présentateur de Good Morning Britain, Piers, 55 ans, a longtemps critiqué le couple, surtout après avoir quitté la famille royale et déménagé du Royaume-Uni à Los Angeles.

Après l’annonce de leur ajout à leur famille, Piers n’a pas tardé à partager ses réflexions sur Twitter sur les grandes nouvelles du duc et de la duchesse de Sussex.

Il a critiqué leur «manipulation» des médias, d’autant plus que les deux hommes ont souvent dénoncé l’intrusion médiatique dans leur vie privée.







(Image: via REUTERS)



Piers a tweeté: « Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient enceintes et ont publié cette photo ringarde d’eux-mêmes pour s’assurer que les médias donnent plus d’importance à l’histoire de leur vie privée – dans leur dernier effort courageux pour empêcher les mêmes médias de se concentrer sur leur vie privée. «

La photo en question est prise par l’ancien ami de la royale, Misan Harriman, et montre Meghan allongée, la tête sur les genoux de Harry.

Elle le regarde avec amour et il a la main sur sa tête.

Misan a écrit sur les réseaux sociaux à côté de la photo: «Meg, j’étais là à votre mariage pour assister à cette histoire d’amour, et mon ami, je suis honoré de la capturer grandir.

« Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle! »

Confirmant la nouvelle, un porte-parole du couple a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant. »







(Image: Getty Images pour BAFTA LA)



Piers a récemment critiqué Harry, affirmant que son attitude était devenue « très ennuyeuse et plutôt triste » après avoir été bouleversé par la perspective de perdre ses titres militaires honorifiques, suite à sa décision de quitter la famille royale.

Piers a déclaré la semaine dernière: « Rien de tout cela ne justifie qu’il soit autorisé à conserver les titres militaires honorifiques qui lui ont été attribués grâce à son statut royal alors qu’il exerçait toujours des fonctions royales. »

Meghan et Harry ont accueilli leur premier enfant, Archie, en 2019, quelques mois avant de quitter la famille royale et de s’installer aux États-Unis.







(Image: AFP via Getty Images)



En juillet de l’année dernière, Meghan a fait une fausse couche, partageant un compte émouvant et puissant plus tard dans l’année.

Elle a écrit: «C’était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n’importe quel autre jour: préparez le petit-déjeuner. Nourrissez les chiens. Prenez des vitamines. Trouvez la chaussette manquante. avant de sortir mon fils de sa crèche.

«Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe. Je suis tombé au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

«Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.