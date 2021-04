PIERS Morgan a fustigé l’armée britannique pour avoir interdit le mot gars dans le but d’être plus inclusif.

On aurait dit aux troupes du 22e Régiment du génie que le mot pouvait offenser – même si aucune femme n’était présente.

Il a été rappelé aux soldats de ne pas utiliser les mots «garçons» dans le but de devenir plus inclusifs Crédit: PA

Piers Morgan a fustigé le mouvement sur Twitter Crédit: Twitter

Des mots tels que «humanité» et «esprit sportif» ont également été interdits car le ministère de la Défense devient non sexiste.

Mais Piers, qui a constamment critiqué ce qu’il appelle «la brigade réveillée», a critiqué ces mouvements sur Twitter, en écrivant: «FFS. Quiconque a facilement offensé ne devrait pas faire partie de l’armée britannique.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à commenter, une personne a écrit: «Nous essayons de créer une image de quais de conduite gentleman. Surtout dans l’armée.

« Le prince Harry a établi les normes. Il ne faut pas oublier que les femmes font partie de l’armée et ne peuvent et ne doivent pas être traitées comme des » garçons « . »

Mais un autre a écrit: «Je suis une femme et j’ai servi dans l’armée.

« J’utilise les gars pour désigner certains types en général ou certains types et femmes qui font du bon travail pour leur pays. »

Piers Morgan a critiqué l’armée pour avoir déconseillé le mot les gars Crédits: Getty

L’interdiction a été énoncée par le sergent-major du régiment dans une note sur les réunions en ligne, dans laquelle il a dit à ses troupes « les valeurs et les normes ». [V and S] s’était relâché récemment en utilisant les appels Zoom ou les réunions Microsoft Teams pour mener des affaires militaires, rapporte The Daily Mail.

Il a déclaré: « Il y a eu une baisse de V et S au cours des dernières semaines … [coming to attention]… assurez-vous que les gens reçoivent les bons compliments.

« Tous doivent se souvenir de D et moi [diversity and inclusion] – « messieurs », « hommes », « garçons » et autres expressions ne doivent pas être utilisés. «

L’interdiction pour les femmes de servir dans les unités de combat rapproché a été levée en 2016 et depuis 2018, les femmes peuvent postuler à tous les rôles militaires.

L’armée a également introduit des tests de condition physique neutres en termes de sexe et d’âge, avec les mêmes normes que celles exigées des hommes et des femmes dans les tests tels que la poussée et la course.

Un soldat en service a déclaré: «J’ai participé à des opérations avec beaucoup de femmes. Je n’en ai rencontré aucune qui ait été offensée par le mot« gars ».

«Quelqu’un d’une nature aussi sensible, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, ne durerait pas cinq minutes.

« Je pense que les patrons essaient de résoudre un problème qui n’existe franchement pas. »

Les mouvements neutres en matière de genre proviennent de l’unité commune pour l’égalité, la diversité et l’inclusion du ministère de la Défense, connue sous le nom de Jedi.

Un porte-parole de l’armée a déclaré: «Le ministère de la Défense est un employeur moderne et déterminé à offrir un environnement inclusif à tous ceux qui servent leur pays.»