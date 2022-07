Piers Morgan arrive à Kyiv alors qu’il rejoint la Première Dame d’Ukraine pour une réunion au sommet

PIERS Morgan est arrivé à Kyiv alors qu’il rejoint la Première Dame d’Ukraine pour une réunion au sommet.

L’animateur de Talk TV n’a pas tardé à partager sa vision matinale de la capitale ukrainienne sur les réseaux sociaux avant de porter son attention sur le sommet d’aujourd’hui.

Piers Morgan est arrivé à Kyiv pour rejoindre la Première Dame d’Ukraine pour une réunion au sommet Crédit : La Méga Agence

La première dame ukrainienne Olena Zelenska présidera le sommet Crédit : La Méga Agence

Piers a envoyé plus tôt une série de tweets sur le sommet et a exhorté les gens à se connecter en ligne Crédit : Twitter

Dans un tweet séparé, Piers a expliqué à quel point il se sentait “honoré” de jouer un rôle aussi important dans le sommet.

La personnalité de la télévision a également exhorté les téléspectateurs du monde entier à se joindre à l’événement d’Olena Zelenska pour sensibiliser le public.

Le tweet de Piers disait : “J’ai été honorée d’être invitée par la Première Dame d’Ukraine Olena Zelenska à co-animer son deuxième Sommet des Premières Dames et Messieurs, à Kyiv.

“Rejoignez-nous en ligne du monde entier plus tard dans la journée alors que nous mettons en lumière l’Ukraine et son peuple déchiré par la guerre.”

Le diffuseur Piers est répertorié comme l’un des modérateurs du sommet aux côtés d’Anna Homonai, une présentatrice de télévision ukrainienne.

L’épouse du président Volodymyr Zelensky présidera l’événement international qui marque le 150e jour de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie.

Des célébrités, des experts mondiaux de premier plan et des personnalités de haut rang ont été invités à participer au sommet.

Aux côtés de Piers, d’autres visages célèbres qui ont déjà confirmé leur participation au sommet incluent David Beckham, Ashton Kutcher et Mila Kunis.

La Première Dame a déclaré dans une déclaration précédente qu’elle invitait les gens à “unir leurs forces” pour “gagner la bataille pour une vie décente pour le peuple ukrainien et tirer des leçons pour surmonter d’éventuelles futures crises mondiales”.

Le sommet devrait être diffusé dans plus de 20 pays à travers le monde, et le flux devrait être diffusé en direct dans un peu plus de trois heures.

Il couvrira divers problèmes causés par la guerre tels que la migration forcée, la souffrance des enfants et des femmes et la restauration de la santé physique et mentale.

Les forces ukrainiennes se battent courageusement contre l’invasion du Kremlin depuis des mois, malgré des bombardements écœurants sur des cibles civiles.

Les troupes de Vladimir Poutine ont été surprises par la résistance stoïque des Ukrainiens, les responsables américains estimant que les pertes russes ont atteint environ 15 000 avec peut-être 45 000 blessés.

La page officielle du sommet de Kyiv indique que le deuxième sommet des premières dames et messieurs est conçu pour attirer à nouveau l’attention du monde sur la guerre.

Il ajoute : « Le thème principal de l’événement de cette année sera l’homme. Après tout, c’est la préservation et la restauration du capital humain qui est la clé de la réussite de la reconstruction du pays.

“En même temps, le sommet ne concerne pas seulement l’Ukraine.

“Il s’agit de tous les pays du monde qui ont déjà ressenti ou pourraient ressentir l’impact de la guerre et d’autres crises mondiales.”

Le premier Sommet de Kyiv des Premières Dames et Messieurs a eu lieu à Kyiv le 23 août.

L’événement a également été organisé à l’initiative de la Première Dame d’Ukraine Olena Zelenska.