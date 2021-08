PIERS Morgan a applaudi les farceurs qui ont trompé l’anti-vaxxer Piers Corbyn en leur faisant prendre 10 000 £ en échange de la fin de la critique des vaccins AstraZeneca dans ses discours.

La farce partagée en ligne montre que les YouTubers Josh Pieters et Archie Manners se font passer pour des parties prenantes d’AstraZeneca qui sont préoccupées par le négatif des discours anti-vaccin de Corbyn.

Piers Morgan a applaudi les farceurs qui ont trompé l’anti-vaxxer Piers Corbyn Crédit : Getty

Dans la vidéo, les farceurs ont montré à Corbyn 10 000 £ en espèces, puis ont utilisé un tour de passe-passe pour remplacer l’argent réel par de l’argent du Monopoly. Crédit : Alamy

le duo comique a filmé la rencontre dans le centre de Londres Crédit : Josh Pieters & Archie Manners/Youtube

Le duo comique a filmé la rencontre dans le centre de Londres qui les a vus essayer de convaincre le frère de l’ancien leader travailliste de prendre 10 000 £ pour arrêter de critiquer le vaccin Covid.

Morgan a partagé la vidéo en ligne, tweetant: « Brillance, les gars. »

Dans la vidéo, les farceurs ont montré à Corbyn l’argent de 10 000 £, puis ont utilisé un tour de passe-passe pour remplacer l’argent réel par de l’argent du Monopoly avant qu’il ne semble accepter l’enveloppe et accepte de se concentrer sur Pfizer et Moderna au lieu du jab AZ.

Dans la vidéo – qui est devenue virale en ligne – on peut voir Pieters acheter des actions d’une valeur de 100 £ dans AstraZeneca pour s’assurer qu’il pourrait légalement se faire passer pour une partie prenante de l’entreprise.

Ils ont ensuite contacté Piers Corbyn par e-mail pour lui proposer un don à sa campagne « Stop New Normal » dans laquelle il a accepté de se rencontrer.

Pieters et Manners organisent la réunion à Sloane Square et installent un restaurant avec des caméras cachées.

La réunion commence avec Pieters disant à Corbyn que son père possède une chaîne de restaurants très prospère en Afrique du Sud et implique que la famille a un certain nombre d’autres entreprises et investissements.

Il ajoute ensuite : « L’un de nos principaux intérêts, assez curieusement, est que nous détenions des parts dans le vaccin AstraZeneca.

« Peux tu croire ça? Ce n’est pas d’un point de vue personnel, c’est plus une affaire que c’est une bonne affaire.

Pieters suggère plus tard qu’ils pourraient soutenir la campagne de Corbyn en échange d’une faveur.

Le comédien a déclaré: «Si nous pouvons aider votre campagne de quelque manière que ce soit, cela va évidemment nous aider. Nous avons des intérêts communs.

« En fait, nous avons même apporté quelque chose aujourd’hui qui n’est qu’un gage de notre intention d’aider avec votre campagne. »

Manners sort ensuite une enveloppe contenant 10 000 £ en argent réel et la montre à Corbyn qui répond en disant « oh wow » et l’appelle « fantastique ».

Pieters ajoute ensuite: « Ce n’est évidemment qu’une déclaration d’intention – nous aimerions continuer à vous financer, donc il y a 10 000 £ là-bas ».

Piers Corbyn semblerait ravi de l’argent mais a affirmé qu’il ne pouvait pas être influencé. ”.

Manners convient alors qu’ils ne demanderaient pas de changements de politique, mais dit « s’il y a quelque chose qui peut être fait pour se concentrer un peu sur Pfizer et Moderna – ce serait une chose utile ».

Corbyn commence alors à écrire les avantages du vaccin AstraZeneca et accepte la demande d’ignorer le vaccin dans ses futurs discours anti-vaccin.

Alors que le duo se prépare à échanger de l’argent réel contre de l’argent du monopole, la petite amie de Manners se fait ensuite passer pour une fan de Piers Corbyn et demande un selfie.

Au fur et à mesure que la photo est prise, les farceurs utilisent alors un tour de passe-passe pour échanger les enveloppes.

Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts, Piers dit aux YouTubers que si on lui demande d’où vient l’argent, il répondra qu’il vient d' »un homme d’affaires qui gère des restaurants » plutôt que de AZ.

Corbyn affirme ensuite qu’une concentration sur Pfizer et Moderna « se produirait de toute façon sans aucune interférence ».

Josh Pieters a déjà ciblé des personnalités controversées dans ses vidéos – l’année dernière, il a convaincu Katie Hopkins de s’envoler pour Prague pour accepter un faux prix.