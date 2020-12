Piers Morgan ne peut tout simplement pas laisser passer l’occasion de faire une fouille effrontée à sa magnifique femme – même le jour de son anniversaire.

Le présentateur de Good Morning Britain a souhaité bonne chance à sa femme lors de sa journée spéciale avec un post en arrière sur son Instagram.

Il a posté un cliché sensuel de Celia Walden alors qu’elle fête son anniversaire aujourd’hui.

On pouvait voir l’étonnante journaliste posant dans une robe en résille blanche tout en tenant un exemplaire du désormais disparu News Of The World.

Celia avait l’air radieuse dans le claquement et Piers effronté a écrit dans la légende: «Joyeux anniversaire à ma femme Celia .. alias la femme la plus chanceuse du monde.

« Je ne l’ai épousée que pour ses tatts. »

La journaliste Celia, sa «moitié bien meilleure», est très appréciée pour avoir la patience d’un saint pour pouvoir supporter Piers au quotidien.









Remarquablement, pendant 10 ans de mariage, le couple adoré n’a eu que trois rangs explosifs – et elle n’a pas peur de se moquer sans pitié de son mari en public aussi.

Piers a commencé à sortir avec Celia en 2006 après sa séparation de sa première femme, Marion Shallow.

L’hôte du GMB et sa première femme, qui partagent les fils Albert, 19 ans, Stanley, 22 ans, et Spencer, 26 ans, se sont mariés de 1991 à 2008.

Après avoir divorcé de Marion en 2008, Piers a épousé Celia en juin 2010 avant la naissance de leur fille Elise en novembre 2011.

Piers a affirmé que le couple n’avait eu que trois confrontations explosives au cours des 15 années où ils étaient ensemble.







(Image: Getty Images)



« Nous ne nous disputons pas vraiment. Parce que je passe toute la journée à crier sur les gens, donc je rentre à la maison et je ne peux pas être dérangé », a-t-il déclaré à l’actrice Goldie Hawn lors d’une interview au GMB en mai de cette année.

Sérieusement, Susanna demanda: « Sérieusement? Alors tu passes trois heures par jour à me disputer pour ton travail et ça veut dire que tu ne dis pas avec Celia? »

Le visage impassible Piers a répondu: « Oui, sérieusement. Dans 15 ans, je peux compter sur trois doigts la quantité d’arguments appropriés. Je ne peux tout simplement pas être dérangé.

«Une fois que les portes sont fermées, donnez-moi un verre de vin, je suis facilement contente, et aussi j’ai toujours raison, elle a juste accepté ça. Je ne veux pas de toute cette frénésie.

En juin de cette année, l’heureux couple a célébré son 10e anniversaire de mariage.