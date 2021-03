Morgan a déclaré qu’il n’était « pas une victime et que je n’ai pas été annulé », et que les deux dernières semaines avaient en fait été l’une des périodes les plus excitantes et les plus affirmées de sa vie, mais a ajouté « si nos droits à la liberté d’expression sont refusés, alors la démocratie telle que nous la connaissons mourra ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy