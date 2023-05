Piers Morgan alimente la querelle avec Denise Welch alors qu’il la qualifie d’hypocrite vile et méchante

PIERS Morgan a alimenté sa querelle avec Denise Welch après l’avoir qualifiée de « vile et méchante hypocrite ».

L’animatrice de TalkTV, 58 ans, et la star de Loose Women, 65 ans, Denise, s’affrontent depuis des années.

TalkTV

Rex

Et Piers n’a pas hésité à discuter de la suppression de choc de Phillip Schofield de This Morning dans sa dernière chronique pour The Sun.

Se souvenant de son propre temps de travail pour ITV, il a déclaré: «J’ai rencontré beaucoup de bonnes personnes décentes lorsque je travaillais dans cet environnement, et j’en ai emmené certaines avec moi lorsque j’ai rejoint TalkTV.

«Mais il y en a plus que quelques-uns que je traverserais maintenant à éviter, comme le météorologue adjoint de GMB, Alex Beresford, qui m’a supplié de demander conseil aux médias, puis a essayé – et a échoué – de se faire un nom en me faisant tomber sur mon dernier spectacle. avec un discours d’attaque préparé à l’avance.

« Ou les goûts de Denise Welch de Loose Women, une hypocrite vile et méchante qui fait fortune en prêchant sur la nécessité d' »être gentil » mais qui n’aime rien de mieux que de cracher des insultes haineuses et grossières sur Twitter. »

Piers et Denise se sont affrontés pour la dernière fois sur les réseaux sociaux en 2022 lorsqu’elle a balayé les premières notes de son émission Piers Morgan Uncensored.

Faisant un jibe à Piers, l’ancienne actrice de Hollyoaks, Denise, a tweeté: « Ça ne pourrait pas arriver à un mec plus gentil. »

En réponse, Piers a riposté à Denise en écrivant: « Awww, Little Miss Mental Health est à nouveau méchante ..

« … n’importe qui penserait que vous êtes une fraude hypocrite jouant la carte MH pour ££. »

En 2021, l’ancienne animatrice de GMB a qualifié l’actrice de « stupide et dangereuse », affirmant que ses opinions « négationnistes de Covid » tueraient des gens.