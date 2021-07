Piers Morgan affirme que «l’ennemi» Dan Walker a été LICENCIÉ de Football Focus alors qu’il ravive une querelle amère

PIERS Morgan a affirmé que son «ennemi» Dan Walker avait été licencié de Football Focus alors qu’il ravivait leur amère querelle.

L’ancienne star de Good Morning Britain s’est heurtée à Dan Walker à propos de sa réponse à l’as britannique de Wimbledon Emma Raducanu qui se retire du tournoi au troisième tour.

Piers Morgan a ravivé sa querelle avec Dan Walker de BBC Breakfast[/caption]

Piers a défendu la légende du tennis John McEnroe, qui a déclaré que le tournoi « a eu un peu beaucoup » pour Raducanu et qu’il faut « apprécier » les joueurs qui peuvent « garder leur sang-froid ».

Piers a écrit sur Twitter : « McEnroe a dit la vérité. Mme Raducuna est une joueuse talentueuse mais n’a pas pu supporter la pression et a abandonné alors qu’elle perdait gravement. Pas « courageux », juste dommage. Si j’étais elle, je dirais à mes fans d’arrêter d’abuser de McEnroe et de lui demander conseil sur la façon de s’endurcir et de devenir un champion comme il l’était.

Son ancien rival à BBC Breakfast, Dan Walker, a alors répondu : « Comment l’auriez-vous jugée si elle était partie en trombe ? avec un visage clignotant.

Dan a quitté Football Focus en avril[/caption]

Cela fait référence à Piers qui a quitté Good Morning Britain après un affrontement avec le météorologue Alex Beresford en mars de cette année.

Piers a alors répondu : « De la même façon que je t’ai jugé quand tu »quitte » Football Focus… oh, attends, tu as été viré, n’est-ce pas ! #awks » avec son propre visage clignotant.

Malgré une rivalité intermittente lors de la présentation d’émissions de petit-déjeuner, Piers a «mis fin» à la querelle avec Dan.

L’homme de 56 ans a posté la photo du couple sur les réseaux sociaux en juin et a plaisanté : « Planifier notre nouvelle émission… ‘Good Morning BBC Breakfast Britain’ #DreamTeam #Wentworth. »

Plus tôt cette année, Dan s’est moqué de Piers pour avoir pris d’assaut Good Morning Britain et avoir quitté la série en mars.

Mais il a ensuite tendu la main à son ennemi et a déclaré qu’il était un «homme décent sous la mousse».

Parler à Les temps, Dan a déclaré : « Piers et moi avons eu une rivalité amicale, mais cela a été bon pour BBC Breakfast et GMB.

« Il aime lancer quelques insultes, mais sous toute la mousse, je pense qu’il y a un gars décent qui se bat pour sortir. »

Dan dit qu’il est parti pour d’autres opportunités[/caption]

« Ce sont des programmes très différents et j’ai toujours dit que GMB faisait du bon travail. »

Le couple, qui insiste sur le fait qu’ils entretiennent de bonnes relations en personne, fait régulièrement des compromis sur les réseaux sociaux, Piers appelant généralement Dan pour être «trop doux» dans ses entretiens avec des politiciens.

Piers a averti ses détracteurs que sa perte de statut d’emploi n’était qu’une « hibernation temporaire ».

Dan a annoncé qu’il quittait Football Focus plus tôt en avril de cette année.

Dan et Piers ont posé ensemble sur un terrain de golf[/caption]





Dan a déclaré aux fans: « Ce sera ma dernière saison à présenter Football Focus.

«Cela a été 12 années incroyables et je peux honnêtement dire que j’en ai adoré chaque seconde.

«Je suis tellement fier du travail que nous avons accompli, des changements que nous avons apportés et des problèmes que nous avons examinés à un moment où le paysage du football a considérablement changé.

« Mais, cela dit, après 12 ans, il est temps que quelqu’un d’autre prenne les rênes. »

Walker a ajouté: « Je voudrais remercier l’incroyable équipe de Focus qui a tellement investi dans le spectacle chaque semaine et merci au public d’être à l’écoute chaque samedi. »